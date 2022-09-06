Erdoğan Açıkladı: Bosna Hersek'e Kimlik Kartıyla Seyahat Dönemi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e kimlik kartıyla seyahat döneminin başlayacağını duyurdu. Bosna Hersek'te yaşamını sürdüren kişiler de Türkiye'ye yalnızca kimlik kartıyla yolculuk yapabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Bosna Hersek'e Kimlik Kartıyla Seyahat Edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinden sonra ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oldukça önemli bir açıklama yapıldı.

Cumhuriyet'teki habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, artık kimlik kartlarıyla Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararı verdiklerini söyledi. Yani Bosna Hersek'te yaşayan kişiler Türkiye'ye, Türkiye'de yaşayan vatandaşlar ise Bosna Hersek'e yalnızca bir kimlik kartı ile seyahat edebilecek.

Bu projeyi sadece bölge ülkeleri değil bölge halklarını da birbirine bağlayacak bir proje olarak değerlendirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Bosna Hersek'e yönelik kalkınma yardımlarımızı hız kesmeden sürdürürken bir yeni adımı kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını da verdik" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı'nın konuyla ilgili gerekli işlemleri yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, benzer bir anlaşmanın yarın Sırbistan ile de gerçekleşeceğini duyurdu ve "Daha önce Bulgaristan ile de böyle bir anlaşmayı imzalamıştık" şeklinde konuştu.

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