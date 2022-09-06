Okullarda Maske Zorunlu Olacak mı? Bakan Koca Açıkladı!

Okullarda maske zorunlu olacak mı sorusu, son zamanların en fazla merak edilen soruların başında geliyordu. Öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından merak edilen soru, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlandı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Okullarda Maske Zorunlu Olacak mı Sorusu Yanıtlandı

DHA'daki habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından yeni tip koronavirüs salgını ve maymun çiçeği virüsü ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

Okulların açılmasına sayılı günler kala maske zorunluluğunun olup olmayacağı oldukça merak ediliyordu. Bakan Koca, okulların açılması ile ilgili olarak endişe edilmemesi gerektiğini, maske takmak isteyenlerin takabileceğini fakat zorunlu olmayacağını söyledi.

Bu anlamda çocukların güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edeceklerini söyleyen Bakan Koca, "Koruma açısından bir önemli grup ise ek hastalığı olan çocuklarımız" dedi.

Bu durumdaki çocukların aşı olmasının önemli olduğunu ve onların daha dikkatli bir şekilde korunması gerektiğinin altını çizen Bakan Koca, maske için genel anlamda artık bir zorunluluğun olmayacağını, hastalık belirtisi hissedenlerin başkasına bulaştırmamak için maske takması gerektiğini ifade etti.

Koronavirüsün artık yeni dönemin gribi olduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca, ek hastalığı olan ve ileri yaştaki vatandaşların da kalabalık ortamlara girmeden önce maske takması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de Kaç Maymun Çiçeği Vakası Var?

Türkiye'de toplamda kaç adet maymun çiçeği vakasının olduğuna dair önemli bilgiler paylaşan Bakan Koca, şu ana kadar 12 vaka tespit edildiğini, maymun çiçeğinin çok yakın temasla aynı ortamda uzun süre birlikte kalmakla bulaşabildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada ayrıca "Geçen sefer de söyledim. Maymun çiçeğinin bizler için ne endemi ne de pandemi olmayacağını çok net ifade edebiliriz" sözlerine de yer verdi.