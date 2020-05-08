Robot Köpekler Parkları Gezip İnsanları Uyardı: Sosyal Mesafe Her Yerde

Koronavirüs ile mücadelede önemli bir yere sahip olan sosyal mesafe robot köpeklerle kontrol ediliyor. Boston Dynamics tarafından geliştirilen Spot ismindeki robot köpekler sosyal mesafenin korunması için parklardaki insanları uyarıyor. Dilerseniz içerisinde video da bulunan haberimizin detaylarına bir göz atalım.

Öncelikle sosyal mesafenin neden çok önemli olduğunun toplum tarafından anlaşılması gerekiyor. Yetkililer ve enfeksiyon uzmanları sürekli olarak hastalığın yayılmasını önlemek için sosyal mesafenin şart olduğunu vurguluyor. Sosyal mesafeyi ne kadar çok arttırırsanız, diğer insanlardan virüs bulaşması o kadar düşük bir ihtimal haline gelir. Ne yazık ki bu kurallara uyulmaması hastalığın daha hızlı yayılmasına neden oluyor.

Robot köpekler sosyal mesafeyi kontrol ediyor

Dünyanın, salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerinden Singapur tedbirlerini sıkılaştırıyor. ABD gibi ülkelerde bile 2 milyona yakın insan hastalanırken, bu ülkede sadece 21 bin kişi virüse yakalandı. Bu özelliklerini korumak için sosyal mesafeye önem veriyorlar.

Sosyal mesafenin en çok ihlal edildiği ve insanların sürekli olarak bir araya geldiği yerlerden birisi de hiç şüphesiz parklardır. Robot teknolojileri alanında oldukça iyi işler başaran Boston Dynamics isimli kuruluşun Spot isimli robot köpekleri tehlike oluşturan parkları gezmeye başladı. Singapur hükümeti tarafından alınan bir karar ile birlikte, bu robotların bütün parklarda gezerek insanları uyarması sağlanıyor.

Sağlıkla ilgilenen ekiplerin yetersiz kalması nedeniyle bu tür robotlar daha fazla kullanılabilir. Özellikle de insanların sosyal mesafeye dikkat etmesi için robot köpekler yoğun mesai harcıyor. Bu robotların parklardaki insanları nasıl uyardığı ile ilgili videomuzu aşağıya bıraktık. Bu videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.