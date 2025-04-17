Huzurlu Bir Yolculuğa Çıkaran Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyun hem müzikleri hem de oynanışıyla öne çıkıyor.

Şirket, bu hafta Steam'deki değeri 5,49 dolar (209 TL) olan Botanicula isimli yapımı bedava sunuyor. Oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Botanicula Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Botanicula sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna basın.

Oyunu 24 Nisan 2025 tarihine kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

Botanicula Nasıl Bir Oyun?

Amanita Design tarafından geliştirilen Botanicula, başarılı şekilde tasarlanmış bulmacalar içeren point & click türünde bir oyundur. Oyuncular, farklı ortamlarda ilerleyerek çeşitli bulmacaları çözmek zorunda. Bu bulmacalar genellikle mantık, gözlem ve çevreyle etkileşim kurmayı gerektiriyor.

Botanicula genellikle sakin ve yavaş tempolu bir oyun. Bulmacalar zorlayıcı olsa da acele etme veya panik yapma hissi uyandırmıyor. Oyuncular dünyayı keşfederken ve bulmacaları çözerken kendi hızlarında ilerleyebiliyor.

Genellikle yavaş tempolu olan müzikler, oyunun rengarenk ve sevimli dünyasına mükemmel bir şekilde eşlik ediyor ve stresi azaltmaya yardımcı oluyor. Ses efektleri de huzurlu bir deneyime katkıda bulunuyor.

Botanicula Minimum Sistem Gereksinimleri