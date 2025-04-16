En Çok Satılan Oyunlar Şaşırttı! 11 Yıllık Oyun da Listede

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı. SteamDB'nin 8-15 Nisan dönemini kapsayan raporuna göre 11 yıl önce satışa sunulan The Elder Scrolls Online günümüzde popülerliğini devam ettiriyor.

Geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunları listesinin zirvesinde Schedule I bulunuyor. İkinci sırada ise 26 Şubat 2025'te erken erişim olarak sunulan R.E.P.O. konumlandı. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan yapım, Steam'de "Son derece olumlu" inceleme notlarına sahip.

Üçüncü sırada yıllardır popülerliğini devam ettirerek önemli bir başarının altına imza atan Red Dead Redemption 2 bulunuyor. Rockstar Games tarafından geliştirilen RDR 2, açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.

2024 yılının aralık ayında erken erişim olarak sunulan Path of Exile 2 isimli oyun dördüncü sırada yer aldı. Bu oyunu Baldur's Gate 3, Monster Hunter Wilds, Blue Prince, inZOI, Split Fiction ve daha pek çok yapım yer aldı.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (8-15 Nisan 2025)