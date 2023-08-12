Captcha Testlerinin Sonu mu Geliyor? Botlar Captcha Testlerinde İnsanlardan Daha Başarılı!

100'den fazla popüler web sitesinde kullanılan güvenlik sistemini inceleyen kapsamlı yeni bir araştırmaya göre botlar Captcha testlerini geçme konusunda insanlardan daha iyi ve önemli ölçüde daha hızlı.

Otomatik botlar internet için önemli bir tehdit oluşturuyor çünkü insan kullanıcı gibi görünerek veri kazıma, hesap oluşturma ve sahte yorum ya da değerlendirme gönderme gibi zararlı işlemler gerçekleştirebiliyorlar.

Aralarında Irvine'deki California Üniversitesi'nden bilim insanlarının da bulunduğu bilim insanları, "Kontrol edilmedikleri takdirde botlar bu eylemleri büyük ölçekte gerçekleştirebilir." uyarısında bulundu.

Yirmi yılı aşkın bir süredir Captcha'lar, insanların çözmesi için basit ancak bilgisayarlar için çok zor olması gereken bulmacalar sunarak potansiyel olarak zararlı botları engellemek için web siteleri tarafından güvenlik kontrolleri olarak kullanılmakta.

arXiv'de yayınlanan ve henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş olan yeni bir araştırma, botların Captcha testlerini kolaylıkla çözebildiğini ortaya koyarak, kullanıcıların her gün bu bulmacaları çözmek için harcadıkları küresel çabanın değerinden daha fazla sorun yaratabileceğini gösteriyor.

Captcha'lara Yönelik Test Ne Gibi Sonuçlar Gösterdi?

Çalışmada bilim insanları en popüler 200 web sitesini değerlendirdi ve 120'sinin hâlâ Captcha kullandığını tespit etti.

Bu sitelerde 10 captcha testi yapmak ve zorluk seviyelerini ölçmek için konum, yaş, cinsiyet ve eğitim seviyesi açısından farklı geçmişlere sahip 1.000 çevrimiçi katılımcının yardımını aldılar.

Araştırmacılar, bilimsel dergilerde tanımlanan birçok botun bu testlerde insanları hem hız hem de doğruluk açısından yenebildiğini tespit etti.

Bazı Captcha testlerinin çözülmesi insan katılımcıların 9 ila 15 saniyesini alırken ve doğruluk oranı %50 ila 84 arasındayken, botların bu testleri çözmesi bir saniyeden kısa sürdü ve mükemmele yakındı.

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