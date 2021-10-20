Brave Browser Varsayılan Arama Motoru Değiştirildi

Brave Browser varsayılan arama motoru Google'a veda etti. Şirket, gizlilik odaklı web tarayıcısında varsayılan arama motorunu Brave Search ile değiştirdi. Böylelikle web tarayıcısı, gizliliğe önem veren kullanıcılar için daha iyi bir alternatif haline geldi.

Brave Browser'ın Varsayılan Arama Motoru Brave Search Oldu

Şirket, geçtiğimiz aylarda Tailcat isimli arama motoru satın almıştı. Brave Search'ün temelinin Tailcat olacağı ifade edilmişti. Brave, Tailcat'i insanların beklediği kaliteyi mahremiyetten ödün vermeden sunabilecek bir arama motoru olduğunu ve tamamen bağımsız bir dizinin üzerinde geliştirildiğini belirtmişti.

Aylık 25 milyondan fazla aktif kullanıcı sayısına ulaşan Brave Browser isimli web tarayıcısı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, tarayıcının varsayılan arama motorunu Brave Search olarak değiştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada'da yaşayan Brave Browser kullanıcıları artık varsayılan olarak Google yerine Brave Search'ü kullanacak. Buna ek olarak Almanya'daki kullanıcılar varsayılan olarak DuckDuckGo yerine, Fransa'daki kullanıcılar ise Qwant yerine şirketin kendi arama motorunu kullanacak.

Varsayılan arama motoru değişikliğinin önümüzdeki birkaç ay içerisinde diğer ülkelerde de gerçekleşeceği belirtildi. Bu değişikliği beklemek istemiyorsanız tarayıcının ayarlar sayfası üzerinden varsayılan arama motorunu Brave Search olarak ayarlayabilirsiniz.

Şirket, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Brave Search'ün şu ilkelere göre geliştirildiğini ifade etmişti: