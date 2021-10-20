Brave Browser Varsayılan Arama Motoru Değiştirildi
Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan gizlilik odaklı tarayıcı Brave Browser'ın varsayılan arama motoru değiştirildi. İşte tüm ayrıntılar!
Brave Browser varsayılan arama motoru Google'a veda etti. Şirket, gizlilik odaklı web tarayıcısında varsayılan arama motorunu Brave Search ile değiştirdi. Böylelikle web tarayıcısı, gizliliğe önem veren kullanıcılar için daha iyi bir alternatif haline geldi.
Brave Browser'ın Varsayılan Arama Motoru Brave Search Oldu
Şirket, geçtiğimiz aylarda Tailcat isimli arama motoru satın almıştı. Brave Search'ün temelinin Tailcat olacağı ifade edilmişti. Brave, Tailcat'i insanların beklediği kaliteyi mahremiyetten ödün vermeden sunabilecek bir arama motoru olduğunu ve tamamen bağımsız bir dizinin üzerinde geliştirildiğini belirtmişti.
Bing'de En Çok Yapılan Aramanın Google Olduğu Ortaya Çıktı
Google, Bing'de en çok yapılan arama ile kendini antitröst ihlali ile ilgili soruşturmalara karşı savundu. Şirkete göre Microsoft'un arama motoru olan Bing'in kullanıcıları, arama motorunda en çok Google'ı aratıyor.
Aylık 25 milyondan fazla aktif kullanıcı sayısına ulaşan Brave Browser isimli web tarayıcısı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, tarayıcının varsayılan arama motorunu Brave Search olarak değiştirdi.
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada'da yaşayan Brave Browser kullanıcıları artık varsayılan olarak Google yerine Brave Search'ü kullanacak. Buna ek olarak Almanya'daki kullanıcılar varsayılan olarak DuckDuckGo yerine, Fransa'daki kullanıcılar ise Qwant yerine şirketin kendi arama motorunu kullanacak.
Varsayılan arama motoru değişikliğinin önümüzdeki birkaç ay içerisinde diğer ülkelerde de gerçekleşeceği belirtildi. Bu değişikliği beklemek istemiyorsanız tarayıcının ayarlar sayfası üzerinden varsayılan arama motorunu Brave Search olarak ayarlayabilirsiniz.
Şirket, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Brave Search'ün şu ilkelere göre geliştirildiğini ifade etmişti:
- Brave Search, kullanıcıları izlemez ve kullanıcı profili oluşturmaz.
- Kullanıcı önceliklidir. Öncelikli olarak kullanıcıya hizmet eder, reklamcılık sektörüne değil.
- Kullanıcıya seçenek sunar. Kullanıcı, reklamsız ve reklamlı olmak üzere iki seçenekten birini seçebilir.
- Bağımsızdır. Arama motorunu iyileştirmek için topluluğun anonim katkılarına güvenilecek. Bu yenilikten önce kaliteli sonuçlar oluşturmak için tüm interneti sürekli olarak taramak uzun yıllar ve on milyarlarca dolar alan Big Tech şirketleri tarafından elde ediliyordu.
- Şeffaftır. Sonuçları saptırmak için gizli yönteme başvurulmayacak veya algoritma kullanılmayacak. Çeşitliliği sağlamak ve sansürü önlemek için birden fazla açık sıralama modeli kullanılacak.
- Tarayıcı ve arama motoru arasında Google'ın yaptığı gibi bir entegrasyon olmayacak.
- Açık kaynaklı olacak. Brave, diğer arama motorlarının da gelişmesine yardımcı olmak ve onlara bu alanda olanak tanımak istiyor.
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