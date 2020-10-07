Brave Artık Dark Web Girişi İçin Kullanılabiliyor!

Tor Browser gibi gizlilik odaklı web tarayıcılarından Brave, web tarayıcısına gelen yeni özellikle beraber Tor Browser isimli web tarayıcısında da olduğu gibi kullanıcıların web tarayıcısı üzerinden dark web sitelerine girmesine olanak sunuyor. Bu, tarayıcı Brave'ı kullanan kişilerin Brave'ı Dark Web girişi için kullanabileceği anlamına geliyor. İşte gizlilik odaklı en iyi web tarayıcılarından Brave ile ilgili tüm ayrıntılar!

Brave İle Dark Web Girişi Yapmak Mümkün Hale Geldi

Brave, internet tarayıcısını devamlı olarak kullanan kişiler tarafından uzunca bir zamandan beri beklenen gizlilik özelliğinin geldiğini duyurdu. İnternet tarayıcısına eklenen yeni özellik ile beraber web tarayıcısını kullanan herkes için Dark Web Girişi yapmak mümkün oldu. İnternet kullanıcıları, web tarayıcısına eklenen özellikle beraber "onion" uzantılı web sitelerine girdikten sonra kişisel bilgilerinin başkaları tarafından ele geçirilme ihtimali de yeni özellik sayesinde düştü.

İnternet tarayıcısının sahip olduğu özellik yelpazesi giderek genişlemeye devam ediyor. Brave, reklamların isteğe bağlı olarak görüntülenmesini ve internette gezinirken kişisel bilgilerin özel olarak saklanması gerektiği fikrini esas alarak kullanıcı bilgilerini korumak için bir dizi özellik sunuyor. Örneğin, kişisel bilgiler tarayıcı kullanıldığı sürece internet servis sağlayıcılarından gizleniyor ve izleyiciler otomatik olarak engelleniyor.

Dijital ortamda gizliliğe daha fazla saygı duyulmasını isteyen we tarayıcısına yeni eklenen özellik, "onion" uzantılı web sitelerine erişimi mümkün hale getirdi. İnternet kullanıcıları artık Brave isimli web tarayıcısının sahip olduğu anonimlik özelliklerinin yanı sıra Brave tarafından işletilen web sitelerine ve dark web üzerinde yer alan web sitelerine de büyük bir kolaylıkla erişim sağlayabiliyor.

Dark Web Girmek Suç mu?

İnternetin karanlık tarafı olarak görülen Dark Web ile ilk kez karşılaşan internet kullanıcılarının kafasında genellikle "Dark web girmek suç mu?", "Dark web yasal mı?", "Onion uzantılı web sitelerine girmek yasak mı?" gibi sorular oluşuyor. Kullanıcıların sorularına verilebilecek net bir cevap olmadığını söylemek gerekiyor. Dark Web'e girmek suç değil ancak Dark Web'e girdikten sonra yasal olmayan faaliyetlerde bulunmak bir suçtur. Yasal olmayan faaliyetlerde bulunmaktan kaçınmak için kötü niyetli web sitelerinden uzak durmak gerekiyor.