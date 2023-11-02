Brave Yeni Sohbet Robotu LEO ile Bing ve ChatGPT'ye Rakip Oluyor!

Gizlilik odaklı web tarayıcısı Brave, kullanıcıların gizliliğini koruyan ve AI tabanlı bir sohbet robotu ile daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan yeni bir hizmeti olan "Leo"yu tanıttı. Bu yeni hizmet, Bing ve OpenAI'nin ChatGPT gibi rakip platformlara karşı bir alternatif sunma amacını taşıyor.

LEO'nun Kullanıcılara Neler Sunacak?

Leo, Brave tarayıcısının 1.60 sürümüyle birlikte tüm masaüstü kullanıcıları için ücretsiz olarak sunuluyor. İlerleyen dönemlerde ise Android ve iOS kullanıcıları için de erişilebilir hale getirilecek. Leo'nun temel sürümü, Meta'nın Llama 2 AI modeline dayanıyor ve kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Leo, kullanıcılara çeviri yapma, soruları yanıtlama, web sayfalarını özetleme ve yeni içerikler oluşturma yeteneği sunuyor.

Brave, Leo'nun gizliliğe odaklanması ile fark yarattığını iddia ediyor. Leo ile yapılan konuşmalar kaydedilmiyor ve bu veriler AI modelini eğitmek için kullanılmıyor. Kullanıcılar, Leo'yu kullanmak için oturum açma bilgilerine ihtiyaç duymuyorlar.

Leo'nun standart sürümü ücretsiz sunulurken, daha fazla yapay zeka dil modeline erişmek isteyen kullanıcılar için aylık 15 dolar karşılığında Leo Premium aboneliği sunuluyor. Bu abonelik, kullanıcılara daha fazla özellik ve avantajlar sunuyor.

Brave'in CTO'su ve kurucu ortağı Brian Bondy, bu yeni hizmeti şu şekilde tanımlıyor: "Yapay zeka güçlü bir araç olabilir, ancak aynı zamanda veri gizliliği konusunda artan endişeleri de beraberinde getirebilir ve önce gizlilik odaklı bir çözüme ihtiyaç vardır. Brave, yapay zekayı kullanıcı gizliliğiyle eşleştirmeye kendini adamıştır ve kullanıcılarımıza halihazırda çevrimiçi vakit geçirdikleri yerlerde güvenli ve kişiselleştirilmiş yapay zeka desteği sağlayacaktır."

Brave, Leo Premium kullanıcılarına daha kaliteli konuşmalar, öncelikli sıraya alma, yüksek oran limitleri ve yeni özelliklere erken erişim gibi avantajlar sunmayı planlıyor. Bu yeni hizmetin ne zaman tam olarak kullanıma sunulacağı konusunda detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacak.

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