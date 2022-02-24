Brawlhalla Oyuncularına G.I. JOE Müjdesi!

Bugün Ubisoft, HASBRO Inc. ile iş birliği içinde, G.I. JOE'dan Snake Eyes ve Storm Shadow'un şimdi Epic Crossover olarak Brawlhalla'da oynanabileceğini duyurdu. Brawlhalla'ya varmaları ile, oyuncuların tuzaklardan kaçarak ve rakiplerini KO'layarak en yüksek puanı almak için üç dakikaları olan yeni bir Showdown oyun modu haritası Arashikage Dojo'yu içeren bir oyun içi etkinliği de yanlarında getiriyor. İşte detaylar!

Brawlhalla G.I. JOE Karakterlerini Oyuna Getiriyor

G.I. JOE'dan Snake Eyes ve Storm Shadow şimdi Epic Crossover olarak Brawlhalla'da oyuncuların beğenisine sunuldu.

Snake Eyes – Thatch için Epic Crossover – Güvenilir kurt arkadaşı Timber'ın yardımıyla Snake Eyes, düşmanları alt etmek için taktik uzmanlığını kullanıyor.

Storm Shadow – Koji için Epic Crossover – Otuz nesillik Arashikage ninjası bir ailenin mirasına sahip olan Storm Shadow, rakipleriyle savaşmak için bir kobra ninjası olarak müthiş becerilerini ortaya koyuyor.,

Her Epic Crossover karakteri, oyun içi mağaza aracılığıyla 300 Mammoth Coin karşılığında satın alınabilir. Yeni Epic Crossover’lar ve haritaya ek olarak etkinlikle birlikte G.I. Joe logosu, Snake Eyes, Storm Shadow, Timber, Cobra sembolü ve Cobra Commander dâhil altı animasyonlu Avatar da oyuna eklendi. Tüm Brawlhalla x G.I. JOE Crossover içeriği, etkinlik sona erdikten sonra hala satın alınabilir ve oynanabilir olacak. Karakterler için paylaşılan tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Blue Mammoth tarafından geliştirilen Brawlhalla, 80 milyon üzeri oyuncuyu Valhalla salonlarında zafer için savaşmaya götüren destansı ve ücretsiz bir platform dövüş oyunu. 50 üzeri benzersiz karakter arasından seçim yaparak, oyuncular tek oyunculu ve koop modlarının yanı sıra çevrim içi ve yerel yarışmalara katılabilir.

Oyundaki amaç rakibi nakavt ederek sahadan düşürmektir. Hasar, oyuncu vurulmaya devam ettikçe beyazdan siyahımsı bordoya döner. Rakibin canı oyunun sağ üst tarafında karakter simgesinin etrafındaki renkli ekranda görülebilir. Renk kırmızıya ne kadar yakınsa, oyuncu saldırılardan daha fazla geri savrulur ve nakavt olur. Sahadan herhangi bir yerden aşağıya düşmek oyuncunun canını kaybetmesine neden olacaktır.

Ayakta kalan son oyuncu (hala en az bir cana sahip olan) ya da en çok puana sahip oyuncu maçı kazanır. Oyun hem çevrimdışı hem de çevrimiçi oynanabilir. Çevrimiçi oynananlar modlar arasında; Strikeout 1v1, Deneysel 1v1, Free-For-All (4 oyuncu içinden en çok puanı alanın oyunu kazandığı mod) ve 2v2 bulunur. Ayrıca bunların dışında rekabetçi modlar da bulunur. Bu modlar 1v1 ve 2v2 şeklinde oynanabilir.

Brawlhalla, oyuncuların bir arada oyunlar oynayabileceği ve çevrim içi eşleştirme ile oyun aratabileceği Xbox One X ve Xbox Series X|S dahil olmak üzere Xbox One cihaz ailesi, Nintendo Switch sistemi, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sistemi, PC, Mac, iOS ve Android cihazlar arasında platformlar arası oynamayı da destekler. Peki siz Brawhalla'ya Snake Eyes ve Storm Shadow karakterlerinin getirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Başka gelmesini beklediğiniz bir karakter var mı?

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