Ubisoft Rainbow Six Siege 2022 Planını Duyurdu!

Bugün Ubisoft, 80 milyon oyuncu kilometre taşını geçen Rainbow Six Siege için iddialı bir 2022 yol haritası duyurdu. 7. Yıl; üç yıl sonra ilk kez yeni haritalar, Takımlı Ölüm Maçı dâhil yeni kalıcı oyun modları, olumlu oyuncu davranışını teşvik etmeye yönelik devam eden çalışmalar ve daha birçok güncelleme getirecek. İşte detaylar!

Rainbow Six Siege 2022 Yol Haritası

6. Yıl boyunca Rainbow Six Siege; dört yeni operatör, birden fazla kapsamlı harita yenilemesi, çok sayıda operatör dengeleme güncellemesi, gizlilik modu, arayüz ile gösterge iyileştirmeleri ve daha fazlasını tanıttı. 7. Yıl’da Ubisoft; Rainbow Six Siege'i heyecan verici, düşünceli ve adil bir oyun yapma konusundaki uzun vadeli taahhüdünü sürdürüyor.

7. Yıl'ın ilk sezonu olan Demon Veil; Japon savunan Azami'yi, İrlanda'da kırsal bölgede bulunan yeni bir kulüp haritasını ve kalıcı Takımlı Ölüm Maçı oyun modunu getirecek. 2. Sezon, Belçikalı bir operatörü ve Yunanistan'da bulunan özel bir Takımlı Ölüm Maçı haritasını tanıtacak. 3. Sezon’un operatörü Singapur'dan geliyor ve bu sezon yeni bir Dereceli harita sunulacak. Yılın son operatörü de Kolombiya'dan olacak.

7. Yıl boyunca geliştirme ekibi, 6. Yıl’da tanıtılan İtibar Sistemi gibi hile karşıtı çalışmaları artırmak için belirli oyuncu davranışlarını ele almaya yönelik adımlar atacak. 1. Sezon, smurf’leme ve oyuncu bağlantı kopukluklarını tespit etmeye yönelik iyileştirmeler sunacak. 2. Sezon, dost ateşini kötüye kullanan oyunculara dost ateşini kısıtlayan yaptırımlar uygulamayı ve maç iptalini iyileştirmeyi ele alıyor olacak.

3. Sezon’da oyuncular, sesli ve görüntülü sohbetteki tacizleri gidermek için Karşılaşma Kaydı'ndan raporlama seçeneklerine erişebilecekler. 3. Sezon ayrıca oyuncular için İtibar Puanlarını sunacak. Bu sistem 4. Sezon’da başlayacak ve suçluları engellemek adına ödüller ve de yaptırımlar getirecek. 7. Yıl’da geliştirme ekibi, güvenli ve adil bir ortam oluşturma hedeflerine ulaşmak için süren çalışmalarına devam ediyor olacak.

Yarından 21 Mart'a kadar oyuncular, sınırlı bir süre satışa sunulacak Yıllık Kart'ı 40 €'ya veya Seçkin Yıl Kartı'nı 60 €'ya satın alabilirler. Yıllık Kart, yeni operatörler yayımlandıklarında 14 günlük erken erişimi içeren dört sezonluk Savaş Kartı’nı açarken, Seçkin Yıl Kartı ise dört Savaş Kartı’nı, yeni operatörlere erken erişimi, özel Egzotik silah kaplamalarını, VIP kredileri ve dahasını açar.

Seçkin Yıl Kartı’nı satın alan oyuncular ayrıca 100 kademeden 20’sini açarak ödülleri daha hızlı alacaklar. Konsol oyuncuları bu yıl; hedef alma kontrolü kişiselleştirmesi, yeni kontrolcü giriş ön ayarları ve görüş alanı ayarları dâhil olmak üzere birçok özel güncelleme alacak. Yeni oyunculara Rainbow Six Siege'i daha iyi tanıtmak için 7. Yıl, bir Atış Poligonu ekliyor. Bu sayede, maçta olmanın baskısı olmadan pratik yapmak, antrenman yapmak ve deney yapmak için oynanabilir alanlar bulunacak.

Diğer bir alıştırma aracı olan operatör tüyoları; oyuncuların her bir operatörü, cihazları ve saldıran veya savunan stratejileri için faydalı olabilecek tüm ipuçlarını öğrenmesini sağlar. Geliştirme ekibi bu yıl Zero, Bandit, Dokkaebi ve Thatcher dâhil olmak üzere birçok operatörü yenilemeye devam edecek. 7. Yıl, Takımlı Ölüm Maçı ve Arcade'i kalıcı olarak oynatma listesine ekleyecek ve aynı zamanda Dereceli deneyimini bir oyuncunun ilerlemesini daha iyi yansıtacak şekilde yenileyecek.

Son olarak Rainbow Six Siege, 2022'nin sonlarına doğru oyuna çapraz platform oyun ve çapraz ilerleme ekleyecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.