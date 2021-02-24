Brezilya'dan Çiftlik Bank'ın Kurucusu Mehmet Aydın Hakkında Açıklama

Kurduğu internet sitesi ile binlerce kişiyi dolandırıp 1 milyar 100 milyon lira vurgun yaparak Türkiye'den kaçan Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu yönünde iddialar bulunmaktaydı. Brezilya resmi kurumları tarafından Mehmet Aydın hakkında açıklama geldi.

Çiftlik Bank'ın Kurucusu Mehmet Aydın Brezilya'da Değil

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Brezilya'da bulunduğuna dair çok fazla iddia gelmişti ve adresler paylaşılmıştı. Türk Interpol'üne Brezilya'daki resmi kurumlar tarafından bilgi verildiği aktarılıyor. YeniŞafak'ta yer alan habere göre, Brezilya resmi kurumları, Türk Interpol'üne açıklama yaptı.

Brezilya resmi kurumları tarafından yapılan açıklamada Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın iddia edilen adreslerde bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Brezilya resmi kurumları, Mehmet Aydın'ın Brezilya'da bulunmadığını da açıkladı.

Uzmanlara göre 2 ihtimal bulunuyor. 1. ihtimalin Mehmet Aydın'ın Brezilya'da rüşvet vermiş olabileceği, 2. ihtimalin de Aydın'ın yakalanacağını anlayınca ülke değiştirmiş olabileceği söyleniyor.

Çiftlik Bank ismini verdiği tarayıcı oyunu üzerinden insanlardan para toplayarak yurtdışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Interpol listesinde bulunuyor. Aydın, Interpol tarafından aranan 42. Türk vatandaşı.

Bir internet sitesinde parayla sanal hayvanlar satan ve para yatıranlara sahip oldukları hayvanların ürettikleri yumurta, süt ve et gibi çeşitli ürünlerden gelir elde edebileceklerini söyleyerek, Çiftlik Bank ismini verdiği şirketi faaliyete geçiren Mehmet Aydın, 2018 yılının başlarında ülkeden kaçmıştı.

Mehmet Aydın Uluslararası polis organizasyonu Interpol’un en çok arananlar listesinde bulunuyor. Interpol’un “Most Wanted (En Çok Arananlar)” sayfasında gözaltına alındığı sırada çekilen fotoğraflarına yer verilen Mehmet Aydın, hakkında kısa bilgiler de verilmiş durumda.

Interpolün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyor.