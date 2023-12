İddia: Brothers: A Tale of Two Sons Remake Yakında Duyurulabilir!

Güvenilir sızıntı uzmanı billbil_kun, Twitter üzerinden macera oyunu Brothers: A Tale of Two Sons Remake'in yakında duyurulacağını iddia etti.

Sızıntıya göre, Brothers: A Tale of Two Sons Remake, oyunun fikri haklarını 2015 yılında satın alan 505 Games tarafından yayımlanacak. Ne yazık ki billbil_kun, bir yayın tarihi belirleyemedi. Edinilen bilgilerin doğrultusunda oyunun duyurusu muhtemelen 7 Aralık 2023'teki The Game Awards etkinliğinde yapılacak.

