İddia: Brothers: A Tale of Two Sons Remake Yakında Duyurulabilir!

Güvenilir sızıntı uzmanı billbil_kun, Twitter üzerinden macera oyunu Brothers: A Tale of Two Sons Remake'in yakında duyurulacağını iddia etti.

Sızıntıya göre, Brothers: A Tale of Two Sons Remake, oyunun fikri haklarını 2015 yılında satın alan 505 Games tarafından yayımlanacak. Ne yazık ki billbil_kun, bir yayın tarihi belirleyemedi. Edinilen bilgilerin doğrultusunda oyunun duyurusu muhtemelen 7 Aralık 2023'teki The Game Awards etkinliğinde yapılacak.

🚨 UPCOMING GAME RELEASE 🚨



Brothers: A Tale of Two Sons Remake will be announced soon



(maybe at #TheGameAwards ?)



Title is still published by 505 Games



I couldn't determine Release Date pic.twitter.com/5MWrUlfvsy — billbil-kun (@billbil_kun) December 6, 2023

Brothers oyunu, İsveç-Lübnanlı film yapımcısı Josef Fares tarafından yazılmış ve yönetilmiştir. Josef Fares, Starbreeze ile işbirliği yaparak ilk oyununu geliştirdi ve daha sonra It Takes Two stüdyoyu kuran Fares tarafından ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürüldü ve eleştirmenlerden "genellikle olumlu" eleştiriler aldı. Oyun, 2015 yılının sonuna kadar yaklaşık 800.000 dolar sattı.

Bu macera dolu oyun, karakterlerimizin ölmekte olan babalarını kurtarmak için bir çözüm bulma amacıyla yola çıkan iki kardeşi aynı anda kontrol ettiği bir deneyim sunuyor.

Oyunun açıklamasında ise "Yaşama sıkı sıkı sarılmış bir adam. Onun hastalıklı babalarını iyileştirmeye çabalayan iki oğlu, bir seçeneğe sahipler. 'Hayat Suyu'nu bulmak ve geri getirmek için bir yolculuğa çıkmalılar. Zayıf olduğu yerde diğeri güçlü olmalı, korkak olduğu yerde diğeri cesur olmalı, birbirlerine dayanmalılar. Onlar... Kardeşler olmalılar." şeklinde güzel bir ders veriyor.

Oyunun yaratıcı ekibi olan Starbreeze Studios, Brothers: A Tale of Two Sons'un fikri haklarını, 2015 yılında 505 Games'e 500.000 dolar karşılığında satmıştır. Şu anda oyun, kendi resmi internet sitesinde yapım aşamasında olduğunu duyurmuş ve yakın bir zamanda bir duyuru yapılacağını belirtmiştir.