10.200 mAh Bataryalı Android Tablet Tanıtıldı! 8 GB RAM ve Dahası

NEC, Lavie T12 isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla birlikte tabletin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen tablette MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Çok şık bir görünüme sahip olan mobil cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

NEC Lavie T12'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12,1 inç

12,1 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1.600 x 2.560 piksel

1.600 x 2.560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit İşlemci: Dimensity 6400

Dimensity 6400 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 10.200 mAh

10.200 mAh İşletim Sistemi: Android 16

NEC Lavie T12'nin Ekran Özellikleri Neler?

12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, IPS LCD ekran üzerinde 1.600 x 2.560 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülür.

800 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir ancak dışarıdayken güneş ışığı atlında ekranı görmek oldukça zordur. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 90Hz, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor.

NEC Lavie T12'nin İşlemcisi Nasıl?

Tablette Dimensity 6400 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip olan aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i 30 FPS civarında, popüelr MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang, battle royale oyunu Free Fire, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile ve battle royale türündeki PUBG Mobile'ı 60 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 2.5 GHz hızında iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemcinin TECNO POP X 5G, TECNO Spark 50 4G ve Infinix Hot 60i 5G'de de yer aldığını belirtelim. Bu arada işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sağlıyor.

NEC Lavie T12'nin Kamera Özellikleri Neler?

NEC Lavie T12'nin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek ve video kaydetmek gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

NEC Lavie T12'nin Bataryası Kaç mAh?

Android 16 işletim sistemine sahip olan tablette 10.200 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Yüksek kapasite sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunacak. Böylece tableti gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

NEC Lavie T12 Türkiye'de Satılacak mı?

NEC Lavie T12'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de NEC'in mobil cihazları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda NEC Lavie T12'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

NEC Lavie T12'nin Fiyatı Ne Kadar?

NEC Lavie T12 için 411 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 19 bin 539 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 24 bin TL civarında olabilir. NEC Lavie T12'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılamdı.

Editörün Yorumu

NEC Lavie T12'nin batarya kapasitesi konusunda oldukça iddialı olduğunu söyleyebilirim. Yüksek kapasite sayesinde tablet yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Ayrıca büyük ekranda film izlemek ve oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu belirteyim. Bunların yanı sıra cihazın PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma sorun olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.