Bu Tarihleri Kaçırmayın! GTA Online'da Bedava Para Dağıtılacak

Grand Theft Auto VI ya da bir diğer deyişle GTA 6'nın çıkışına çok da fazla süre kalmadı. Rockstar Games ise bu önemli gün yaklaşırken bir önceki oyunun çok oyunculu modu GTA Online oyuncularına karşı oldukça bonkör davranma kararı aldı. Şirket, belirlediği tarihlerde 1 milyon dolar oyun içi para dağıtacak.

Hangi Tarihlerde GTA Online Oyuncularına Para Verilecek?

GTA Online oyuncuları, 6 Ağustos ila 12 Ağustos 2026 tarihlerinde oyuna giren oyuncuların hesabına 1 milyon dolar ekleneceğini açıkladı. Başka hiçbir şart yok. Sadece belirtilen tarihlerde oyuna girmeniz yeterli. Herhangi bir saat sınırlaması da bulunmuyor. İster sabah 05.00'te ister akşam 21.00'de girin, bu ödüle yine de sahip olacaksınız.

Bu ödül dağıtımı, şirketin yaz sonu hediyesi kapsamında sunuluyor. Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre belirtilen tarihler arasında oyuna girdikten sonra 72 saat içinde size 1 milyon dolar oyun içi para verilecek. Bu para ile ne yapacağınızsa tamamen size kalmış. İster yeni bir araba alabilir ister yeni kıyafetler alabilir ister bir ev alabilir isterseniz de bunu görev şartlarını karşılamak için kullanabilirsiniz.

GTA Online'da Neden 1 Milyon dolar Dağıtılacak?

Rockstar Games, bunun yaz sonu hediyesi olarak nitelendiriliyor ama arkasında başka sebepler de olabilir. Bunlardan biri, şimdiye kadar GTA oyunlarını oynamaktan büyük keyif almış ve bugün hâlâ yeni oyunu sabırsızlıkla bekleyen herkesin tahmin edebileceği bir sebep. Bildiğiniz üzere GTA 6'nın çıkışı yavaş yavaş yaklaşıyor.

Rockstar Games, bu dağıtılan paralarla GTA Online'a olan ilgiyi canlı tutup oyuncu sayısını yükselterek onların seriye bağlılığını korumak istiyor olabilir. Bu tür avantajların uzun zamandır çok oyunculu moda girmeyenlerin de yeniden dikkatini çekmek için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmesi muhtemel.

GTA Online'da Dağıtılan Para, Kapanacağının İşareti Olabilir mi?

Şu anki söylentiler ve Take-Two tarafından gelen açıklamalar, GTA 6 çıktıktan sonra GTA 5'in çok oyunculu modunun uzun bir süre daha aktif olmaya devam edeceği yönünde. Evet, Rockstar Games son zamanlarda sık sık para dağıtmaya başladı ama bunun hakkında en azından bir süre daha endişelenmenize gerek yok.

Şirket, büyük bir olasılıkla bunları topluluğun seriye olan bağlılığını ödüllendirmek ve onları yeni oyuna hazırlamak için para dağıtıyor. Zaten şu an tüm ipuçları GTA 6 ile çok oyunculu modun farklı tarihlerde çıkacağını gösteriyor. Bu mod çıktıktan sonra GTA 5 Online'ın güncelleme sıklığı azalabilir ama uzun bir süre boyunca sunucuların kapatılması gibi bir durum yaşanmayacaktır.

Editörün Yorumu

Rockstar Games, zon zamanlarda GTA Online oyuncularına çok fazla para dağıtmaya başladı. GTA 5'in çok oyunculu modunu oynayan, zamanında iyi kazanç elde edememiş ya da yeni başlamış olan kişiler için önemli avantaj olduğunu söyleyebilirim.

Para dağıtma sıklığına gelecek olursak, bu durum, bazı kişilerin "sunucular kapanacak" şeklinde düşünmesine neden olabilir ama ben bunun sunucuların kapanacağının işareti olarak yorumlamıyorum. Sadece topluluğun seriye olan ilgisinin yüksek tutulması hedefleniyor, hepsi bu kadar. Şayet öyle bir şey olsaydı eski oyuncuların artık milyonlarca doları olduğu bu dönemde 1 milyon dolar gibi komik bir sayı belirlenmezdi.