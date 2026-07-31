El Fenerli Akıllı Saat Tanıtıldı! Sesli Asistanı Bile Var

Rogbid, yeni bir akıllı saat tanıttı. Turuncu ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkan model, Rogbid SpinR olarak adlandırılıyor. Bluetooth 5.4 desteğine sahip ve suya karşı dayanıklı bir cihaz. Sesli asistan, el feneri ve dahasıyla birlikte geliyor.

Rogbid SpinR'ın Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 1,7 inç

1,7 inç Ekran çözünürlüğü: 360 x 360 piksel

360 x 360 piksel İşlemci: 7074 A7

7074 A7 Kalp ritmi sensörü: HX3918 optik sensör

HX3918 optik sensör Hareket sensörü: ST ivmeölçer

ST ivmeölçer Bağlantı: Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Batarya kapasitesi: 1100 mAh

1100 mAh Boşta kalma süresi: 100+ gün

100+ gün Şarj yöntemi: Manyetik

Manyetik Su dayanıklılığı: IPX8 sertifikası

IPX8 sertifikası Kasa ölçüsü: 51 mm

51 mm Kasa kalınlığı: 13,4 mm

13,4 mm Toplam uzunluk: 280 mm

280 mm Kordon uzunluğu: 260 mm

260 mm Kordon malzemesi: Silikon

Silikon Renk seçenekleri: Turuncu, Siyah

Rogbid SpinR'ın Ekran Özellikleri Neler?

Rogbid SpinR, 1,7 inç ekran boyutuna sahip. 360 x 360 piksel çözünürlük sunuyor. Bu çözünürlük artık bir standart hâline gelmiş durumda. Yeterli netlik sağladığı söylenebilir. Arayüz, bildirimler, menüler ve çok daha fazlasını görmekte sorun yaşamazsınız. Öte yandan ekran boyutu da menüler arasında geçiş yaparken kolaylık sağlayacaktır.

Rogbid SpinR'ın Asistanı Nasıl Çalışıyor?

Akıllı saat, bir sesli asistanla birlikte geliyor. Elinizi hiç kullanmadan sadece sesli komutlarla birçok şilem gerçekleştirebiliyorsunuz. Yürüyüş, koşu ya da açık mkeân aktiviteleri sırasında telefonu çıkarmanıza gerek bile kalmadan hızlıca bilgi edinebiliyorsunuz. Örneğin ona "Bugün hava nasıl?" gibi bir soru yöneltebilirsiniz. Bunun üzerine o da size bugün sizi dışarıda nasıl bir havanın beklediğini belirtip sıcaklık derecesini de açıklayacaktır.

Rogbid SpinR'ın Arayüz Seçenekleri Neler?

Cihazın özelleştirilebilir arayüzü var. Kendi tarzınıza ya da ruh hâlinize göre değiştirebilirsiniz. Eğer çok gösterişli şeyler sevmiyorsanız klasik akıllı saat görünümünü tercih edebilirsiniz. Öte yandan sporla uğraşıyorsanız adım sayısı, kalori, nabız ve daha birçok verileri önünüze getiren arayüzü kullanabilirsiniz. Bunun haricinde daha yenilikçi ve teknolojik hissettiren arayüzler de mevcut.

Rogbid SpinR'ın Spor ve Sağlık Özellikleri Neler?

Cihaz, 100'den fazla spor modu içeriyor. Koşu, bisiklet, dağcılık ve daha birçoğunu destekliyor. Antrenman sırasında geçen süre, atılan adım sayısı, yaktığınız kalori, kalp ritmi, katedilen mesafe gibi verileri de detaylı olarak kaydedip size rehberlik etmesine olanak tanıyor.

Bu model ayrıca uyku süresini, kalitesini ve evrelerini analiz ederek nasıl bir uyku düzenine sahip olduğunuzu yakından izlemenizi mümkün kılıyor. Öte yandan kandaki oksijen seviyesini ve kalp atış hızını izleme gibi özelliklere sahip. Tüm bu özellikler sayesinde hem iyi bir spor koçu hem de sağlık durumunuz hakkında size sürekli ipucu veren bir cihaz hâline geliyor.

Rogbid SpinR'ın Fiyatı Ne Kadar?

Rogbid SpinR için 49.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 2 bin 375 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle beraber 4 bin 800 TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini not düşelim.

Rogbid SpinR Türkiye'ye Gelecek mi?

Rogbid, SpinR adını verdiği bu akıllı saati doğrudan Türkiye'ye göndermiyor. Bu da ona şu an doğrudan sahip olunamayacağı anlamına geliyor. Tabii, burada önemli olan nokta düşük maliyetli bir cihaz olması. O yüzden Türkiye'ye ithalatçı garantili olarak getirilip satışa sunulması mümkün. Geçmişte de bazı Rogbid ürünlerin getirildiğini hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Rogbid SpinR'ın özellikle günlük hayatı kolaylaştıracak bir akıllı saat arayanlar tarafından değerlendirileceğini düşünüyorum. En önemli artılarından biri, arayüz özelleştirme açısından geniş bir seçenek yelpaze sunması. Böylelikle kullanıcılar onu giyim tarzına, ruh hâline ve daha birçok unsura göre özelleştirme imkânına sahip.

Diğer yandan akıllı saatin sesli asistan özelliğini de unutmamak gerek. Bu özelliğin günlük yaşamda sunduğu avantajlar büyük önem taşıyor. En basitinden sabah evden çıkmadan önce nasıl giyinmeniz gerektiğini sadece birkaç kelimeyle öğrenebiliyorsunuz. Üstelik telefonunuzu elinize almanıza bile gerek kalmıyor.