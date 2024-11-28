BTK Duyurdu: Türkiye'de Çocukların Sosyal Medya Kullanımı Yasaklanıyor!

Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarda hızla artan sosyal medya ve akıllı telefon kullanımını sınırlandırmak için harekete geçti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün'ün açıklamasına göre kurum, şu anda 13 yaş ve altındaki çocukların sosyal medyaya girmesini engellemek için çalışmalara başladı.

Türkiye, 13 Yaşından Küçük Çocukların Sosyal Medyaya Erişimini Engelleyecek

Sosyal medya kullanımı her yaş grubunda hızla yaygınlaşıyor. Yetişkinler için bile zaman zaman sorunlara yol açan bu durum, çocuklar üzerinde daha ciddi etkiler yaratıyor. Telefon bağımlılığı, sosyal medyada artan akran zorbalığı, uygunsuz içeriklere erişim ve tehlikeli akımlar, çocuklar için ciddi riskler barındırıyor.

Bu nedenle pek çok ülke çocuklar için sosyal medya kullanımını kısıtlamaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Son olarak bu ülkelerin arasına Türkiye de eklendi. BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını engellemek için çalışma yaptıklarını duyurdu.

13 yaş altı bireyler için geçerli olacak bu sınırlamanın nasıl uygulanacağı ise şimdilik belirsiz. Çocukların hatlarının genellikler aileleri üzerine olduğunu ve Instagram gibi platformların kimlik doğrulamaya ihtiyaç duymadığını düşünürsek BTK'nın işi oldukça zor.

Ancak ABD, Çin, Fransa ve Güney Kore gibi ülkelerde de benzer çalışmalar olduğu biliniyor. Üstelik bunlardan bazıları Instagram ile ortak çalışmalar sonucu kısıtlama uygulamayı planlıyor. Bu nedenle Türkiye'nin de benzer bir şekilde hareket etmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'nin çocuklara uygulayacağı sosyal medya kısıtlaması doğru bir karar mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.