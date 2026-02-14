BTK'dan Şok Karar: Popüler Canlı Yayın Platformları Yasaklandı!

Türkiye'de dijital polatformlara yönelik düzenleme ve engellemeler devam ediyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bugün itibariyle bazı canlı yayın platformlarına erişim engeli getirdi. Konuyla ilgili kararın ardından sosyal medyada "hangi canlı yayın platformlarına erişim engeli getirildi, Bigo neden açılmıyor" gibi sorgular sıkça yapılmaya başlandı. İşte konuyla ilgili detaylar...

BTK 9 Canlı Yayın Uygulamasına Erişim Engeli Getirdi!

Türkiye’de dijital platformlara yönelik denetimler hız kesmeden devam ederken, bu kez canlı yayın uygulamaları gündeme geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 14 Şubat 2026 tarihli kararıyla birçok popüler canlı yayın platformuna erişim engeli getirildi. Kararın ardından özellikle genç kullanıcılar arasında yoğun şekilde kullanılan uygulamaların akıbeti merak konusu oldu.

BTK tarafından erişim engeli getirilen canlı yayın platformlarının listesi şu şekilde:

Bigo

MICO

SUGO

Poppo

MIGO

SoulChill

LiveMe

Cheero

LopMe

Bu uygulamalar özellikle genç kullanıcılar arasında canlı yayın açma, sohbet etme ve sanal hediye sistemi üzerinden gelir elde etme imkanı sunuyordu. Özellikle Bigo, Türkiye’de en bilinen platformlardan biri olarak öne çıkıyordu. Ancak bazı kullanıcıların platformu amacı dışında da kullandığı da bildirildi.

Karara ilişkin detaylı teknik gerekçe paylaşılmasa da, BTK’nın geçmiş uygulamalarına bakıldığında lisanslama, içerik denetimi ve mevzuata uyum konularının ön planda olduğu biliniyor. Türkiye’de faaliyet gösteren dijital platformların belirli düzenlemelere tabi olması gerekiyor ve uyumsuzluk durumunda erişim engeli kararı alınabiliyor. Bu gelişme son dönemde sosyal medya ve dijital içerik platformlarına yönelik artan düzenleyici adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Erişim engeli sonrasında kullanıcıların uygulamalara Türkiye’den doğrudan giriş yapması mümkün olmayacak. Ancak platformların gerekli yasal süreçleri tamamlaması halinde yeniden erişime açılması ihtimali bulunuyor. Özellikle canlı yayın üzerinden gelir elde eden içerik üreticileri için bu karar önemli bir dönüm noktası olabilir. Alternatif platform arayışlarının hızlanması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...