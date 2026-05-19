Xiaomi'den 120Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! Tarih Belli Oldu

Xiaomi 17T hakkında bir süredir söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Bu ay içinde tanıtılacağı söylenen modelle ilgili son nokta marka tarafından konuldu. Şirket, akıllı telefonun tanıtım tarihini açıklayarak devam eden soru işaretlerini resmen ortadan kaldırdı. Görünüşe göre kullanıcıların cihazı uzun bir süre beklemesine gerek kalmayacak.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T'nin 28 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacağı açıklandı. Hatırlatmak gerekirse bir önceki model Xiaomi 15T, geçen yılın Eylül 2025'te tanıtılmıştı. Bu da markanın bir önceki model ile aradaki süreyi kısa tutacağını gösteriyor. Bu tanıtımla birlikte cihazın tüm özelliklerinin ve fiyatının da netlik kazanacağını belirtelim.

Xiaomi 17T Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 15T şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Xiaomi 17T'nin de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Elbette ki şirketin henüz resmî açıklamada bulunulmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini de vurgulamakta fayda var.

Xiaomi 17T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan sürümü için 870 dolar fiyat etiketi belirleneceği iddia edildi. Bu da güncel kurla 39 bin 651 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergilerle birlikte 80 bin TL civarına ulaşacaktır ama Xiaomi'nin yerel fiyatlandırma uygulaması durumunda yeni modeli bundan çok daha uygun bir fiyata satın almak mümkün olacaktır.

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 8500 Ultra

Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Depolama: 1 TB'a kadar

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Xiaomi 17T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,59 inç ekran boyutuna sahip olacak Xiaomi 17T, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekran boyutu, video izlemek ve bir şeyler yazmak gerektiğinde büyük kolaylık sağlayacak. OLED ekran sayesinde canlı renkler ve derin siyah elde edeceksiniz. Öte yandan yüksek yenileme hızı da kaydırma ve animasyonların çok akıcı hissettirmesini mümkün kılacaktır. Ayrıca destekleyen oyunlarda yüksek FPS almanızı da sağlayacak.

Xiaomi 17T'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Cihaz, Dimensity 8500 Ultra işlemcisinden güç alacak. Daha önce Redmi Turbo 5'te de kullanılan bu işlemci, PUBG Mobile gibi popüler mobil oyunlarda ortalama olarak 90 FPS almanızı sağlıyor. Ayrıca yoğun efektlere sahip olmasıyla cihazı epey yorabilen Genshin Impact'te ise ortalama olarak 43 FPS alabiliyorsunuz.

Bu arada Xiaomi 15T, Dimensity 8400 Ultra işlemcisinden güç alan bir model olarak piyasaya sürülmüştü. Söz konusu işlemci de pek çok oyunu sorunsuz şekilde oynatıyor fakat Xiaomi 17T, performans konusunda öncekine göre biraz daha gözle görülebilir bir avantaja sahip olacak.

Xiaomi 17T'de Kaç mAh Batarya Olacak?

Telefon, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Cihazın bataryasının sosyal medya, oyun oynama ve benzeri işler için ideal olduğunu söylemek mümkün. Elbette ki yoğun güç tüketen uygulamalar veya oyunlar çalıştırmanız durumunda 1,5-2 günlük bir pil ömrü beklenemez ancak çok fazla oyun oynamayan ortalama bir telefon kullanıcısının oldukça uzun bir kullanım süresi elde edeceği söylenebilir. Öte yandan hızlı şarj da bataryaya göre oldukça iyi seviyede görünüyor. Bu, şarjın tamamlanması için çok fazla beklememenizi sağlayacaktır.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T'nin özellikle ekranı ile geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Tanıtım tarihi yaklaşan bu model hakkında yakında çok daha fazla ayrıntı göreceğiz ama şu an elimizde olan bilgiler bile akıllı telefon pazarında oldukça iddialı bir cihazın daha yerini alacağını söylemek için yeterli görünüyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edebileceğiz, OLED ekran sayesinde canlı bir görüntüye sahip olabileceğiz. Bu arada cihazda yer alan Dimensity 8500 Ultra işlemcisi de ideal performans sunacaktır.