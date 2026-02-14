Resident Evil Requiem'in Dosya Boyutu Ortaya Çıktı

Resident Evil serisinin yeni oyunu ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Resident Evil Requiem'in dosya boyutu belli oldu. Bununla birlikte ön yükleme sürecinin ne zaman başlayacağı da açıklığa kavuştu. Ön yükleme sayesinde indirme işlemi önceden başlatılabilecek ve oyun oynanmaya hazır hâle getirilecek.

Resident Evil Requiem'in Dosya Boyutu Kaç GB Olacak?

En iyi zombi oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Resident Evil Requiem'in PlayStation 5 sürümünün dosya boyutu 72,88 GB olacak. PC ve Xbox Series X/S sürümlerinin de 72 GB civarında bir dosya boyutu ile birlikte gelmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle oyunun farklı bir boyuta sahip olabileceğini de belirtelim.

PlayStation 5'de ön yükleme süreci 25 Şubat tarihinde başlayacak. Yani ön sipariş işlemini gerçekleştiren oyuncular, belirtilen tarihte oyunu konsollarına indirebilecek. Böylee oyun satışa sunulduğu andan itibaren direkt oynamaya başlayabilecekler. Muhtemelen Xbox Series X/S ve PC'de de aynı tarihte ön yükleme süreci başlayacaktır.

Resident Evil Requiem Fragmanı

Resident Evil Requiem Nasıl Bir Oyun?

Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil Requiem, FBI'da görevli analist Grace Ashcrof'un hikâyesini konu alıyor. Sınırlı kaynaklarla hayatta kalmaya çalışacağımız oyunda bulmacaları çözmemiz ve aynı zamanda zombilerle mücadele etmemiz gerekecek. Tek oyunculu moda sahip oyun hem birinci şahıs kamera açısı hem de üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanabilecek.

Resident Evil Requiem'in Fiyatı Ne Kadar?

Resident Evil Requiem standart ve Deluxe olmak üzere iki farklı sürüm ile ön siparişe sunuldu. Standart sürüm Steam'de 52.49 dolar (2.289 TL), Epic Games mağazasında 2.999 TL, PlayStation ve Xbox mağazalarında ise 3.449 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Deluxe sürüm için Steam'de 59.99 dolar (2.616 TL), Epic Games mağazasında 2.999 TL, PlayStation ve Xbox mağazalarında ise 3.849 TL fiyat etiketi belirlendi.

Resident Evil Requiem Ne Zaman Çıkacak?

Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 için satışa sunulacak. Hayatta kalma ve korku türlerindeki oyunun PC sürümü Steam ve Epic Games mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor.