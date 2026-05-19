Dünyada Bir İlk: Bu Ülke Vatandaşlarına Ücretsiz ChatGPT Plus Verecek

Son yıllarda teknoloji dünyasında yaşanan ilerleme ile birlikte ChatGPT ve Gemini gibi yapay zekâ destekli sohbet botları oldukça yaygın hâle geldi ve yaygınlaşmaya da devam ediyor. Günümüzde on milyonlarca kullancı bu araçları aktif olarak kullanıyor. Hal böyle olunca yapay zekâ araçları da günlük hayatın önemli bir parçasına dönüşmüş durumda.

Şimdi ise Avrupa’da bulunan bir ada ülkesi olan Malta, dikkat çeken bir adım atarak vatandaşlarına en iyi yapay zekâ uygulamaları arasında yer alan ChatGPT’nin daha fazla avantaj sunan abonelik paketi ChatGPT Plus’ı ücretsiz vereceğini açıkladı. OpenAI ile yapılan iş birliği kapsamında hayata geçirilecek program ile birlikte yalnızca ücretsiz Plus aboneliği sunulmayacak, aynı zamanda vatandaşlara yapay zekâ eğitimi de verilecek. Peki ücretsiz ChatGPT Plus için şartlar neler, herkes bu fırsattan yararlanabilecek mi?

Malta Vatandaşlarına Ücretsiz ChatGPT Plus Nasıl Verilecek?

Malta hükümeti ile OpenAI arasında yapılan anlaşma kapsamında vatandaşlara ücretsiz ChatGPT Plus erişimi sunulacak. Ancak bu erişim doğrudan herkese verilmeyecek. Programa katılmak isteyen kişilerin önce Malta Üniversitesi tarafından hazırlanan yapay zekâ eğitim programını tamamlaması gerekecek.

"AI for All" ("Her Şey için Yapay Zeka") adlı bu kurs kapsamında katılımcılara yapay zekânın ne olduğu, günlük yaşamda nasıl kullanılabileceği ve ne gibi faydalar sağlayabileceği anlatılacak. Bunların oldukça temel ve basit konular olduklarını söylememiz gerekiyor.

Bu eğitimi başarıyla tamamlayan Malta vatandaşları, ChatGPT Plus aboneliğine ücretsiz erişim elde edecek. Söz konusu programın ilk aşamasının mayıs yani bu ay içerisinde başlaması planlanıyor. Net bir tarihse paylaşılmadı.

ChatGPT Plus Avantajları Neler?

ChatGPT Plus aboneliği, ücretsiz sürüme kıyasla birçok ek avantaj sunuyor. En dikkat çeken fark ise daha gelişmiş yapay zekâ modellerine erişim sağlanması. Bununla birlikte daha hızlı yanıt süreleri, platformun yoğun olduğu saatlerde öncelikli erişim, daha fazla dosya yükleme ve analiz araçları, daha uzun sohbet imkânı sunan yüksek kullanım limitleri ve özel GPT oluşturma özelliği de ChatGPT Plus kapsamında yer alıyor.

Ücretsiz ChatGPT Plus Ne Kadar Süre Kullanılabilecek?

Malta’nın vatandaşlarına sunacağı ücretsiz ChatGPT Plus aboneliğinin süresi 1 yıl olacak. Bu programı oldukça dikkat çekici hâle getiriyor. Zira ChatGPT Plus aboneliğinin aylık fiyatı şu anda 20 euro (1.000 TL) seviyesinde. Bu ücret yıllık olarak hesaplandığında toplamda 240 euro'ya (12 bin 750 TL) denk geilyor.

Malta’daki yaşam maliyetleri düşünüldüğünde ise bu miktar hiç de küçümsenecek seviyede değil. Ülkede tek bir kişinin ekonomik bir haftalık market alışverişi ortalama 60-80 euro arasında değişiyor. Bu bağlamda vatandaşlar, bir yıllık ChatGPT Plus aboneliğine ödeyecekleri ücret yerine yaklaşık bir aylık market masrafını karşılayabilecek bir tasarruf elde etmiş olacak.

Öte yandan Malta’nın vatandaşlarına ücretsiz ChatGPT Plus aboneliği sunacak olmasıyla dünyada bir like imza atacağını da belirtelim.

Malta, Ücretsiz ChatGPT Plus İle Neyi Amaçlıyor?

Yaklaşık 580 bin nüfusa sahip Malta, başlattığı bu program ile yapay zekâyı toplumun geniş kesimlerine yaymayı ve vatandaşların yapay zekâ araçlarını daha bilinçli şekilde kullanmasını sağlamayı hedefliyor. Başka bir deyişle ülke, yapay zekâ okuryazarlığını artırmak istiyor.

Bu doğrultuda vatandaşlara önce yapay zekâ eğitimi verilecek, ardından eğitim sürecini tamamlayan kişilere ChatGPT Plus erişimi sunulacak. Böylece kullanıcıların yalnızca yapay zekâya erişmesi değil, aynı zamanda bu teknolojiyi doğru ve verimli şekilde kullanabilmesi amaçlanıyor.

Diğer Ülkeler de Benzer Bir Adım Atabilir mi?

OpenAI’ın Malta ile yaptığı ortaklık diğer ülkeler için de bir örnek olabilir. Hatta şirketin “OpenAI for Countries" adı altında yürüttüğü girişim kapsamında Estonya ve Yunanistan gibi ülkelerle de eğitim odaklı projeler geliştirdiği biliniyor. Bu ülkelerde öğrencilere ücretsiz şekilde ChatGPT Plus sunulabilir. Ancak Malta, vatandaşlarına ücretsiz ChatGPT Plus erişimi sunacağını açıklayan ilk ülke konumunda.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse yakın zamanda bir ülkenin vatandaşlarına ücretsiz yapay zekâ aboneliği sunacağına dair bir beklentim vardı ancak bunun Malta olmasını hiç beklemiyordum. Malta yalnızca 316 kilometrekare yüzölçümüne sahip küçük bir ada ülkesi. Karşılaştırma yapmak gerekirse İzmir yaklaşık 12 bin kilometrekare büyüklüğünde.

Türkiye’nin yüzölçümü açısından en küçük şehri olan Yalova bile 798 kilometrekare yüzölçümüne sahip. Elbette bunu Malta’yı küçümsemek için söylemiyorum. Ülkenin ne kadar küçük olduğunu daha iyi anlatabilmek için örnek veriyorum. Buna rağmen Malta’nın yapay zekâ konusunda attığı bu adım gerçekten dikkat çekici görünüyor.