Google'ın Katlanabilir Telefonu Performans Testinde! 16 GB RAM'i Var

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Pixel 9 serisini tanıtan Google, yeni telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Pixel 10 Pro Fold isimli katlanabilir telefon Geekench'te ortaya çıktı. Bu performans testi ile birlikte telefonun bazı özellikleri de belli oldu.

Google Pixel 10 Pro Fold Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Uzun süredir merakla beklenen Google Pixel 10 Pro Fold Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 276 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6 bin 173 puana ulaştı. Tensor G4 işlemcisine sahip Pixel 9 Pro Fold tek çekirdek testinde 1.981 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4 bin 783 puan almıştı.

Performans testinde telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Geekbench'e göre katlanabilir telefon gücünü Tensor G5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci iki adet 2.25 GHz, beş adet 3.05 GHz ve bir adet 3.78 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Pixel 10 Pro Fold'un 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunması bekleniyor. Telefonun ana ekranı 8,0 inç, ikinci ekranı ise 6,3 inç büyüklüğünde olabilir.

Google Pixel 10 Pro Fold Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Google Pixel 10 Pro Fold'un 20 Ağustos tarihinde tantıılması bekleniyor. Aynı tarihte Pixel 10, Pixel 10 PRo XL ve Pixel 10 Pro'nun da tanıtılacağı söyleniyor.