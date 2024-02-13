BTK, Twitch Rakibi Kick Platformuna İnceleme Başlattı: Peki Ama Neden?

Twitch'e rakip olarak Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapan ve birçok yayıncının akın ettiği Kick platformu için BTK'nın inceleme başlattığı iddia edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun resmi inceleme başlattığına yönelik bir takım bilgiler gelmeye başladı.

Kick İnceleme Altına Alındı mı?

Türkiye'deki en popüler yayıncılara teklif götürerek bünyesine dahil eden ve çok kısa süre bir şekilde yükselişe geçen Kick, Twitch'ten farklı olarak yayıncılara daha fazla ödeme yapıyor ve yayın kuralları çok daha rahat.

🔴#SONDAKİKA | Uluslararası Kumar şirketleriyle çalışan, platformunda kumara yer veren ve geçtiğimiz aylarda da Türkiye'ye giren Kick hakkında BTK inceleme başlattı. (Özel Haber) pic.twitter.com/fOpx9L8cN3 — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 13, 2024

Yeni yayıncı platformu Kick, şimdi de BTK'nın inceleme altına almasıyla gündeme geldi. Sosyal medyada ses getiren bu iddia, İbrahim Haskoloğlu tarafından ortaya atıldı. Haskoloğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Uluslararası Kumar şirketleriyle çalışan, platformunda kumara yer veren ve geçtiğimiz aylarda da Türkiye’ye giren Kick hakkında BTK inceleme başlattı.”

Yayın hayatına 2023 yılında başlayan ancak 2024 ile birlikte büyük bir hamle yaparak kitlesini büyüten Kick, içerik üreticilerinin istedikleri alanda canlı yayın açmasını ve takipçileriyle sohbet etmesini sağlıyor.

Gelir modeli çok daha avantajlı olan platformun yayın kurallarının da geniş ve daha rahat olması inceleme iddialarını bir miktar güçlendiriyor. Henüz resmiyette bir açıklama yapılmadığını söylemekte fayda var. Bir açıklama yapıldığında bilgilendirme yapacağız.