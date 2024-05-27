BTK’dan Telekom Şirketlerine Dev Para Cezası: Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Dahası…

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), iki gün önce yayımladığı kurul kararıyla Türkiye'de faaliyet gösteren telekom operatörleri ve internet servis sağlayıcılarına toplamda 40 milyon 38 bin 526 lira idari para cezası verdi.

Ceza kesilen şirketler arasında D-Smart, Digiturk, İşnet, Millenicom, Türk Telekom, TT Mobil, TTNET, SuperOnline, Turkcell, TurkNet, TürkSAT, Vodafone ve VodafoneNet yer alıyor.

BTK'dan Telekom ve İnternet Şirketlerine Ceza Yağıyor!

İşnet, Millenicom, SuperOnline, Türk Telekom, TT Mobil, TTNET, Turkcell, Vodafone ve VodafoneNet'e, abonelik fesih süreçlerindeki ihlaller nedeniyle toplam 31 milyon 442 bin 739 lira ceza kesildi. Bu cezalar, BTK'nın denetim faaliyetleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda verildi.

Ayrıca, Andromeda TV (D-Smart), Digital Platform (Digiturk), Millenicom, SuperOnline, TurkNet, TürkSAT, Türk Telekom ve VodafoneNet'e abonelik nakil süreçlerinin 10 günü aşması nedeniyle toplam 5 milyon 782 bin 708 lira ceza verildi.

Yanlış belge ve bilgi bildirimleri nedeniyle VodafoneNet, SuperOnline ve Türk Telekom'a toplam 1 milyon 68 bin 822 lira ceza uygulanırken, TTNET'e dönemsel internet hizmetinin dönem dışında açılması ve faturalama yapılması sebebiyle 848 bin 360 lira, TT Mobil'e ise borç ve alacak sorgusu ile iade sürecine ilişkin ihlaller nedeniyle 895 bin 896 lira ceza kesildi.

Bu cezalarla birlikte, telekom şirketleri arasında en yüksek ceza, toplam 10 ihlal ile VodafoneNet'e 2 milyon 744 bin 353 lira olarak verildi. Digiturk, cirosunun binde dördü oranında ceza alarak en yüksek ceza oranına çarptırıldı.

Türk Telekom Grubu'na ait Türk Telekom AŞ, TT Mobil ve TTNET şirketleri ise toplamda 14 milyon 795 bin 372 lira ceza aldı. En düşük ceza ise İşnet'e üç ayrı ihlal nedeniyle toplam 36 bin 166 lira olarak kesildi. BTK, bu kararlarla birlikte abonelerin hak kayıplarının da giderilmesini sağladı.