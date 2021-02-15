Araştırmaya Göre Bu Emojiyi Kullananlar Artık Yaşlı

Son sosyal medya araştırmasına göre bu emojiyi kullananlar yaşlanmış olabilir. 😂 emojisini sıklıkla kullanan kişiler için kötü haber şu ki; artık havalı değil.

CNN geçtiğimiz haftalarda Z Kuşağı'nın -1996'dan sonra doğan çocuklar- Y Kuşağı kültürünün ayırt edici özellikleri hakkında şikayetçi olduğunu bildirdi. TikTok'ta popüler hale gelen Z Kuşağı üyeleri; dar kot pantolonlar ve 😂 emojisi de dahil olmak üzere bazı şeylerin eskidiğini düşünüyor.

Bu emojiyi kullananlar yaşlanmış olabilir

CNN tarafından yürütülen çalışmaya göre, TikTok kullanan Z Kuşağı 😂 emojisini artık havalı bulmuyor. TikTok'ta "Gülen emojinin nesi var?" diye bir soru soruya karşılık, "Çok klasik.15 yaşında bir genç olarak o emojiyi kullanmayı bırakmalısınız" yanıtı alındı.

21 yaşındaki Walid Mohammed CNN Business'a verdiği demeçte, "Gülen emoji dışında her şeyi kullanıyorum" diyerek Z Kuşağı'nın etkilerinden bahsetti: "Bir süre önce kullanmayı bıraktım çünkü annem, büyük kardeşlerim ve genel olarak sadece yaşlıların kullandığını gördüm."

CNN ayrıca eskimiş emojiler yerine farklı emojilerin kullanıldığını da tespit etti. ÖrneğinTikTok kullanan birçok Z Kuşağı kullanıcısı güldüğünü ifade etmek için 💀 emojisine yöneldi. Bu, bir şeyin çok komik olduğunu ifade ederken "gülmekten öldüm" ifadesinin görsel versiyonunu karşılyor.

Tüm bunlara rağmen sosyal medya kullanıcılarının çoğu hala bu emojiyi aktif olarak kullanıyor. Resmi adı 'sevinç gözyaşları döken yüz' olan bu yüz ifadesi, Emojitracker'a göre sosyal medyada en çok kullanılan emoji. Ayrıca Emojipedia'nın 2020'de Twitter'da en çok kullanılan emojiler listesinin başında da yer aldı.

İnternet dilbilimcisi Gretchen McCulloch ise Z Kuşağı'nın eski nesillerle anılmak istemediğini söyleyerek, "Sevinç gözyaşları döken yüz emojisi kendi başarısının kurbanı oldu. Dijital kahkahayı yıllarca aynı şekilde belirtirseniz, samimiyetsiz hissetmeye başlar. Abartı, sürekli kullanımla yıpranır" şeklinde konuştu.

Android'de emoji birleştirme

Android'de nasıl hissettiğinizi ifade etmek için yeterli emoji seçeneği olmadığını hissettiyseniz, geçtiğimiz aylarda Gboard klavyesine gelen yeni bir ekleme size yardımcı olabilir. Android için Gboard uygulamasında yer alan Emoji Kitchen özelliği artık 14.000 yeni emojiyi özelleştirmenize imkan tanıyor.

Android için Gboard uygulamasında bu güncellemeyi kullanmak için, herhangi bir emojiye dokunun ve ardından Emoji Kitchen hangi birleşimlerin sizin için uygun olduğunu göstersin. Android için güncel ve ücretsiz Gboard uygulamasını indirmek isterseniz aşağıdaki bağlantıya gidebilirsiniz.