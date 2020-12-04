Emojileri Birleştirme Özelliği Güncellendi: Emoji Kitchen Nedir?

Android emojileri birleştirme özelliği Emoji Kitchen nedir, Emoji Kitchen nasıl kullanılır? Google tarafından geçtiğimiz dönemde sunulan Emoji Kitchen özelliği, farklı emojilerin birleştirilmesini sağlıyor. Yeni güncellemeyle birlikte 14.000 kombinasyon oluşturmak mümkün.

Android'de nasıl hissettiğinizi ifade etmek için yeterli emoji seçeneği olmadığını hissettiyseniz, geçtiğimiz Şubat ayında Gboard klavyesine gelen yeni bir ekleme bu konuda size yardımcı olabilir. Android için Gboard uygulamasında yer alan Emoji Kitchen özelliği artık 14.000 yeni emojiyi özelleştirmenize imkan tanıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi bazı emojilerin birleşimi orijinal hallerinden daha güzel ve Google, neredeyse her emojiyi maske emojisiyle birleştirme imkanı tanıyarak 2020'yi özetleme imkanı tanıyor. Elbette, güneş gözlüğü takarak her emojiyi daha havalı hale hale getirmek de mümkün.

Şaşırmış surat ve hayaleti birleştirmenize bile olanak tanıyan yeni Emoji Kitchen, belirli emojilerdeki ifadeyi daha fazla özelleştirmenizi sağlıyor. Seçeneklerden bazıları en iyisi değil ve oldukça tuhaf kombinasyonlar yapılabiliyor, ancak 14.000 yeni seçenekle denenecek çok birleşim var gibi duruyor.

Android emojileri birleştirme özelliği nasıl kullanılır?

Google yeni güncellemeyi duyururken dünya emojisini maskeyle birleştiriyor. Yüz maskesiyle hasta görünen bir gezegen seçeneğini sunan Google, Emoji Kitchen'in daha da özelleştirilebilir olması için kullanıcılardan destek alacağını aktarıyor. Gboard beta kullanıcıları için kullanıma açılan yeni özelliğin, önümüzdeki haftalarda tüm Android kullanıcıları için sunulacağı da onaylandı.

Android 6 ve sonraki sürümleri çalıştıran Android cihazlarda kullanılabilen Emoji Kitchen güncellemesi, halihazırda iOS'de olmadığı için iPhone kullanıcıları bu deneyimi kaçıracak. Ayrıca iOS kullanan bir arkadaşınıza Emoji Kitchen ile yapılmış emoji birleşimi gönderirseniz, ayrı ayrı görüleceğini de hatırlatalım.

Android için Gboard uygulamasında bu güncellemeyi kullanmak için, herhangi bir emojiye dokunun ve ardından Emoji Kitchen hangi birleşimlerin sizin için uygun olduğunu göstersin. Android için güncel ve ücretsiz Gboard uygulamasını indirmek isterseniz aşağıdaki bağlantıya gidebilirsiniz.