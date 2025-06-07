Bu Gerçekten Tutar Mı? Huawei'den Fütüristik Deneme!

Son dönemlerde adından sıkça bahsettiren Huawei "bu gerçekten tutar mı ya" dedirtecek bir telefonu ile karşınızdayız. Bugüne kadar akıllı telefon evrimine baktığımızda kullanıcıların açık ara en çok alışmakta zorlandıkları teknolojinin katlanabilir ekranlar olduğunu görmekteyiz. Bu kapsamda Huawei işleri bir adım daha ileri götürüyor ve 3 katmanlı katlanabilir akıllı telefon modelini piyasaya sürüyor. İşte detaylar...

Huawei Trifold Mate XT Teknik Özellikleri!

Geçtiğimiz dönemlerde tanıttığı üçe katlanabilir telefon modeliyle dikkatleri üzerine çeken Huawei bu yenilikçi form faktörünü terk etmediğini açıkça ortaya koydu. Şirketin, “tri-fold” olarak adlandırılan üç katmanlı ekran tasarımına sahip ikinci modeli 2025’in ikinci yarısında kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni modelin “Mate XT” serisinin devamı niteliğinde olması bekleniyor. Yeni telefonun tasarım açısından bir önceki yani serideki ilk modelle benzerlikler taşıdığı ancak donanım tarafında belirgin güncellemelerle geleceği ifade ediliyor. Cihazda ekran yine iki yerden katlanabilen esnek bir yapıya sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar telefonu açtıklarında tablet boyutuna yakın bir görüntüleme alanına kavuşabilecek.

Ancak asıl dikkat çekici yeniliklerin cihazın iç donanımında yer alacağı belirtiliyor. Huawei’nin yeni tri-fold modelind, N-1 üretim sürecinden geçen Kirin 9020 yonga setine yer verilmesi bekleniyor. Daha önceki modelde kullanılan Kirin 9010 işlemcisine göre bu yeni yonganın performans ve enerji verimliliği açısından daha başarılı olacağı öngörülüyor.

Ayrıca kamera sisteminde de ciddi yazılım iyileştirmeleri yapılacağı bildiriliyor. Teknik özellikler henüz netleşmese de Huawei’nin bu alanda iddialı olduğu konuşuluyor. Hatırlanacağı üzere Mate XT modeli ekran geçişlerinde sunduğu akıcılık ve HarmonyOS işletim sisteminin kullanıcı deneyimini bozmayan yapısıyla övgü toplamıştı.

Yeni cihazın da bu temelin üzerine kurularak daha güçlü donanım, optimize edilmiş kamera teknolojisi ve daha uzun batarya ömrü gibi yeniliklerle piyasaya sunulması bekleniyor. Yeni Huawei tri-fold modeli, katlanabilir telefon pazarında rekabeti bir üst seviyeye taşıyabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...