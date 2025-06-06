Apple Bombayı Patlattı: iPhone 17 ile Galaxy S25'i Üçe Katlayacak

Apple'ın iPhone 17 serisi için hazırladığı sürpriz ortaya çıktı. Sızıntılara göre şirket, MagSafe sayesinde giderek daha da popülerleşen kablosuz şarj teknolojisinde büyük bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu teknolojiyi sıfırdan yeniden tasarlayan Apple, Samsung'un en yeni amiral gemisi olan Galaxy S25'lerdeki 15W kablosuz şarj hızının üç katına çıkaarak 45W'lık bir şarj hızını hedefliyor.

iPhone 17, 45W Kablosuz Şarj Hızıyla Fark Yaratacak

Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni MagSade teknolojisi ortaya çıktı. Tayvan'daki NCC adı verilen bir veri tabanında ortaya çıkan bu projeye göre şirket, A3503 (2 metre kablo) ve A3502 (1 metre kablo) isimli iki cihaz geliştiriyor. İlk etapta bu cihazlar, iPhone 16'daki MagSafe'e benziyor. Ancak içlerindeki teknoloji tamamen farklı.

iPhone 17 serisinde kullanılacak yeni şarj cihazları, bu yıl kullanıma sunulan Wireless Power Consortium'un Qi 2.2 standardını destekliyor. Bu standart, 50W'a kadar kablosuz şarj gücü, gelişmiş manyetik hizalama ve daha yüksek verimlilik sunuyor. Apple'ın yeni şarj cihazları, uyumlu USB PD şarj adaptörüyle birlikte kullanıldığında 45W güce ulaşabiliyor.

Bu gelişme, iPhone 16 serisinde 25W olan kablosuz şarj hızına kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor. Bu doğrultuda şirketin kablosuz MagSade ile kablolu şarj hızını da artırması bekleniyor. Her ne kadar bu gelişme ilk etapta kulağa oldukça önemsiz gelse de aslında genel kullanıcı deneyimi açısından fazlasıyla önemli.

Daha hızlı şarj iPhone 17 kullanıcılarının daha az süreyle prize bağlı yaşaması anlamına geliyor. Daha hızlı kablosuz şarj ise kullanım kolaylığı sunan pratik aksesuarların daha yaygın kullanılması anlamına geliyor. Ayrıca Apple'ın yakın gelecekte USB-C portunda da kurtulmayı planladığı biliniyor. Bu hamle bu hedef doğrultsunda bir adım da önemli.

Bir diğer ilginç nokta ise satış fiyatı 100 bin TL'yi bulan telefonların hala kablosuz şarj konusunda geride olması. Örneğin ülkemizde yakın zamanda 85 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkan S25 Ultra, iPhone 16'lardan bile düşük bir kablosuz şarh hızı (25W) sunuyor. Üstelik bir sonraki modelde de bunun değişmesi beklenmiyor.

Eğer sızıntılar doğruysa Apple, iPhone 17 serisiyle Samsung'un telefonlarını bir alanda daha üçe katlayacak gibi duruyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.