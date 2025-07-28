Bu Tarihten İtibaren Zamlı Ödeyeceksiniz: MTV İçin Son Gün!

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için son günler yaklaşıyor. Araç sahiplerinin her yıl ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 yılı içinde ödeme alımlarına başladı. Konuyla ilgili belirlenen 1. taksit ve 2. taksit dönemleri için son günler yaklaşıyor. Kullanıcılar belirtilen tarihlerden sonra ödeme yaptıklarında zamlı yani cezalı fiyatlar üzerinden ödeme yapacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

MTV Ödemelerinde Son Gün Yaklaşıyor: 2025 MTV 2. Taksit İçin Son Tarih Ne Zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için tanınan süre dolmak üzere. 2025 yılı temmuz ayının sonuna yaklaşılırken milyonlarca araç sahibi “MTV 2. taksit ödemesi ne zaman sona erecek?” sorusuna yanıt arıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre MTV'nin ikinci taksit ödeme süresi 31 Temmuz 2025 Perşembe günü sona erecek. Bu tarihe kadar ödeme yapmayanlar gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak.

MTV Nasıl Ödenir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri hem dijital hem de fiziki kanallar üzerinden kolayca yapılabiliyor. Araç sahipleri ödemelerini şu yollarla gerçekleştirebilir:

Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr)

GİB Mobil uygulaması (App Store, Google Play, Huawei AppGallery)

e-Devlet sistemi üzerinden MTV borç sorgulama ve ödeme ekranı

Vergi daireleri vezneleri

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve mobil uygulamaları

PTT şubeleri

İnternet üzerinden ödeme yaparken resmi siteler haricindeki adreslere kesinlikle giriş yapılmaması gerektiği hatırlatılıyor. Güvenli ödeme için tarayıcıya doğrudan "gib.gov.tr" yazılması öneriliyor.

2025 MTV Ne Kadar Oldu?

2025 yılı MTV tutarları Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 43,93 oranında artırıldı. Bu kapsamda;

2024’te 2 bin 343 TL olan MTV > 2025’te 3 bin 372 TL

2024’te 5 bin 265 TL olan MTV > 2025’te 7 bin 577 TL, oldu.

Yeni tutarlar aracın türü, motor hacmi ve yaşına göre farklılık gösteriyor. Kendi aracınıza ait güncel MTV bilgisini öğrenmek için dijital.gib.gov.tr üzerinden hesaplama yapabilirsiniz.

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