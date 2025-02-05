Efsane Vampir Dizisi 22 Yıl Sonra Geri Dönüyor! Yönetmeni Oscar Ödüllü

1997 yılında yayınlanmaya başlayan vampir dizisi Buffy the Vampire Slayer, ilk bölümünden itibaren büyük hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştı. 2003 yılında sona eren dizi için 22 yıl aranın ardından heyecan verici bir gelişme yaşandı.

Buffy the Vampire Slayer Geri Dönüyor

Variety'de yer alan habere göre Buffy the Vampire Slayer dizisi tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Reboot olarak dönecek dizi için Sarah Michelle Gellar ile görüşüldüğü belirtildi. Eğer anlaşma sağlanırsa Gellar, Buffy isimli vampir avcısını tekrar canlandıracak.

2021 yılında Oscar Ödüllerinde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen Chloé Zhao'nun da projede yer alması bekleniyor. Reboot sürümün yönetmenliğini ve yürütücü yapımcılığını yapması için Zhao ile görüşülüyor.

Dizinin senaristliğini Nora Zuckerman ve Lila Zuckerman'in üstleneceği söyleniyor. Dizinin yaratıcısı Joss Whedon ise projede olmayacak. Hulu üzerinden yayınlanacağı iddia edilen dizi yeni bir vampir avcısına odaklanacak.

1997-2003 yılları arasında yayınlanan orijinal dizinin oyuncu kadrosunda Sarah Michelle Gellar, Nicholas Brendon, Alyson Hannigan, Anthony Head, James Marsters, Emma Caulfield Ford, Michelle Trachtenberg, Kristine Sutherland, Charisma Carpenter ve daha pek çok isim bulunuyor.