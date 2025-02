Efsane Geri Dönüyor: The Fantastic Four: First Steps Fragmanı Yayınlandı

The Fantastic Four serisinin yeni filmini bekleyen kişiler için önemli bir gelişme yaşandı. The Fantastic Four: First Steps olarak isimlendirilen yeni filmin fragmanı izleyiciler ile buluştu. Yeni filmin oyuncu kadrosunda Pedro Pascal dahil birçok isim bulunuyor.

The Fantastic Four: First Steps Fragmanı

Marvel Entertainment'in resmî YouTube kanalı üzerinden The Fantastic Four: First Steps filminin tanıtım videosu yayınlandı. 1 dakika 37 saniye uzunluğundaki fragmanda ekibin yeni bir tehdide karşı mücadele ettiğini görüyoruz. Tanıtım videosu ayrıca hem 1960'lı yıllar hem de günümüz New York'unun görüntülerini içeriyor.

The Fantastic Four: First Steps Vizyon Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen The Fantastic Four: First Steps filmi 25 Temmuz tarihinde vizyona girecek. Yönetmenliğini Matt Shakman'ın yaptığı filmin senaristleri arasında Peter Cameron, Josh Friedman ve Jeff Kaplan yer alıyor.

The Fantastic Four: First Steps Oyuncuları

Pedro Pascal

Vanessa Kirby

Joseph Quinn

Ebon Moss-Bachrach

Julia Garner

Ralph Ineson

Natasha Lyonne

Paul Walter Hauser

John Malkovich

Filmde Pedro Pascal "Reed Richards" karakterini, Vanessa Kirby "Sue Storm" karakterini, Joseph Quinn "Johnny Storm" karakterini, Ebon Moss-Bachrach "Ben Grimm" karakterini, Julia Garner "Shalla-Bal" karakterini, Ralph Ineson ise "Galactus" karakterini canlandıracak.

The Fantastic Four: First Steps Konusu

Serinin yeni filminde The Fantastic Four ekibi, Dünya'yı tehdit eden Galactus'a karşı mücadele edecek. İlk olarak Fantastic Four #48 isimli çizgi romanda görünen Galactus, Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı.