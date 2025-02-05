Efsane Geri Dönüyor: The Fantastic Four: First Steps Fragmanı Yayınlandı

Uzun süredir merakla beklenen The Fantastic Four: First Steps filminin fragmanı nihayet yayınlandı. Peki, film ne zaman çıkacak?

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

The Fantastic Four serisinin yeni filmini bekleyen kişiler için önemli bir gelişme yaşandı. The Fantastic Four: First Steps olarak isimlendirilen yeni filmin fragmanı izleyiciler ile buluştu. Yeni filmin oyuncu kadrosunda Pedro Pascal dahil birçok isim bulunuyor.

The Fantastic Four: First Steps Fragmanı

Marvel Entertainment'in resmî YouTube kanalı üzerinden The Fantastic Four: First Steps filminin tanıtım videosu yayınlandı. 1 dakika 37 saniye uzunluğundaki fragmanda ekibin yeni bir tehdide karşı mücadele ettiğini görüyoruz. Tanıtım videosu ayrıca hem 1960'lı yıllar hem de günümüz New York'unun görüntülerini içeriyor.

The Fantastic Four: First Steps Vizyon Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen The Fantastic Four: First Steps filmi 25 Temmuz tarihinde vizyona girecek. Yönetmenliğini Matt Shakman'ın yaptığı filmin senaristleri arasında Peter Cameron, Josh Friedman ve Jeff Kaplan yer alıyor.

The Fantastic Four: First Steps Oyuncuları

  • Pedro Pascal
  • Vanessa Kirby
  • Joseph Quinn
  • Ebon Moss-Bachrach
  • Julia Garner
  • Ralph Ineson
  • Natasha Lyonne
  • Paul Walter Hauser
  • John Malkovich

Filmde Pedro Pascal "Reed Richards" karakterini, Vanessa Kirby "Sue Storm" karakterini, Joseph Quinn "Johnny Storm" karakterini, Ebon Moss-Bachrach "Ben Grimm" karakterini, Julia Garner "Shalla-Bal" karakterini, Ralph Ineson ise "Galactus" karakterini canlandıracak.

The Fantastic Four: First Steps Konusu

Serinin yeni filminde The Fantastic Four ekibi, Dünya'yı tehdit eden Galactus'a karşı mücadele edecek. İlk olarak Fantastic Four #48 isimli çizgi romanda görünen Galactus, Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı.

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