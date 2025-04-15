Resimdeki Lastik Değil, Batarya! Hayatın Her Alanında Olacak

Linköping Üniversitesi'nden bilim insanları, alışıldık batarya anlayışını tamamen yerle bir eden bir buluşa imza attı: Sıvı elektrotlarla çalışan, kıvrılıp bükülebilen bir batarya. Bu batarya, tıpkı diş macunu kıvamında; isterseniz 3D yazıcıyla bastırabiliyor, isterseniz herhangi bir şekle sokabiliyorsunuz.

Bu teknoloji sayesinde özellikle medikal cihazlar için yepyeni kapılar aralanmış durumda. İnsülin pompaları, kalp pilleri, işitme cihazları ya da cilt altına yerleştirilen sağlık sensörleri... Hepsi bu yumuşak ve esnek bataryayla çok daha küçük, konforlu ve kullanışlı hale gelebilecek. Hatta yumuşak robotlar, akıllı kumaşlar ve sinir sistemine entegre edilebilen elektronik implantlar için de kullanılabilecek.

Uzun Ömürlü ve Bükülse Bile Çalışıyor

Önceki yumuşak batarya denemelerinde sıklıkla sıvı metal olan galyum gibi maddeler kullanılıyordu. Ancak bunlar hem yalnızca anot olarak işlev görebiliyordu hem de şarj sırasında katı hale geçerek esnekliklerini yitiriyordu. Yeni batarya ise bu sorunları tamamen ortadan kaldırıyor.

Araştırma ekibinden Mohsen Mohammadi bu konuda şunları söylüyor:

Lignin gibi bir atık maddeyi, yüksek değerli bir ürün olan batarya malzemesine dönüştürerek sürdürülebilir bir sistem yaratıyoruz. Üstelik bu batarya 500 defadan fazla şarj edilip boşaltılabiliyor ve iki katına kadar esnetildiğinde bile çalışmaya devam ediyor.

Daha Yüksek Voltajla Çalışacak

Aslında geçmişte de yumuşak batarya denemeleri olmuştu ama ya yeterince verimli olamamıştı ya da çevreye zarar veren materyaller kullanılmıştı. Bu yeni projede ise işler biraz daha farklı. Elektrotlar sıvı hale getirilmiş ve bunun için iletken plastikler, yani konjuge polimerler ile kağıt üretiminden arta kalan lignin kullanılmış.

Çözülecek zorluklar yok değil. Örneğin bu yeni bataryanın voltajı şu an yalnızca 0.9 V civarında. Bu değeri artırmak için çinko ya da mangan gibi doğada bol bulunan metallerle çalışmayı planlayan ekip, kapasitenin esneklikle hiçbir alakası olmadığını kanıtladı ve şimdi sırada voltaj artırma işlemine geçmek var.

Yapabilirlerse gelecekte istediğimiz şekli verebildiğimiz, geri dönüştürülebilir, çevre dostu ve oldukça esnek bataryalarla çalışan cihazlara kavuşmamız birkaç senelik mesele olacak gibi.