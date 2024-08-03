Bir Döneme Damga Vuran Bully Ücretsiz Oluyor: Peki Nasıl?

Rockstar Games'in 2006 yılında oyunseverlerin beğenisine sunduğu Bully, resmen ücretsiz oluyor. Stüdyo, daha önce duyurduğu üzere bir döneme damga vuran açık dünya aksiyon-macera oyununu GTA+ abonelik sistemine dahil edecek. Aboneler, bu sayede yapımı ücretsiz bir şekilde oynayabilecek. Bully, GTA+ kütüphanesine ne zaman eklenecek?

Bully GTA+ Kütüphanesine Eklenecek: İşte Tarihi

Rockstar Games, açık dünya aksiyon-macera oyunu Bully'nin GTA+ abonelik hizmetine ekleneceğini resmen duyurdu. Oyun, 20 Ağustos tarihinde konsollar ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere çeşitli platformlarda indirilebilecek.

Bilindiği üzere GTA+ abonelik servisi 29 Mart 2022'de kullanıma sunuldu. İlk etapta GTA: Online odaklı olması planlanan hizmet, daha sonradan kapsamını genişleterek hayranların sevilen Rockstar oyunlarını ücretsiz bir şekilde oynayabileceği bir platform haline geldi.

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