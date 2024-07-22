Microsoft'tan Şaşırtan Hamle: Bulut Odaklı Game Pass Abonelik Seçeneği Yolda!

Yeni bir rapora göre Microsoft, Xbox Game Pass abonelik seçeneklerinde değişiklikler yapmayı düşünüyor. Windows Central'a göre Microsoft reklam tabanlı ve yalnızca bulut seçenekleri içeren yeni abonelik seçenekleri eklemeyi planlıyor.

Yalnızca bulut tabanlı olan yeni abonelik seçeneği Xbox konsoluna sahip olmayı gerektirmeyen, daha ucuz bir seçenek olacak. Bu yeni abonelik seçeneği, sadece bulut tabanlı oyunlara erişim sağlayacak bir platforma ihtiyaç duyacak.

Bulut Tabanlı Game Pass Aboneliği Neler Sunacak?

Raporda, bu yeni abonelik seçeneğinin Xbox konsolu satın almak istemeyen veya herhangi bir konsolun ön maliyetlerinden hoşlanmayan kullanıcılar için tasarlandığı belirtiliyor. Reklam tabanlı abonelik seçeneği için ise Microsoft'un araştırmalarını sürdürdüğü ancak şu an için bir planının olmadığı ifade ediliyor.

Son olarak raporda şirketin Aile ve Arkadaşlar abonelik planına geri dönme olasılığından da bahsediliyor. Bu plan, beş kişiye kadar tek bir aboneliğe erişim sağlayarak normal abonelikten biraz daha pahalı bir fiyata kullanıcılara sunuluyordu.

En son geçtiğimiz ay Xbox Game Pass abonelik seçeneklerinde ciddi değişiklikler yapan Xbox'ın bu alandaki yeni atılımının ne olacağını hep birlikte göreceğiz.

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