"Bunu Kim Alır?" Dediler Ama En Çok Satan Apple Ürünü Oldu!

"Ya sev ya nefret et" dedikleri bir model olan iPhone 16e ile ilgili pek çok kişi " bu telefonu kim alır ya" yorumu yaptı. Ancak gelen satış rakamlarına bakıldığında iPhone 16e'nin beklenenden daha fazla potansiyele sahip olduğu da belirlenmiş oldu. Peki bu satış başarısının arkasındaki sır ne? iPhone 16e neden bu kadar çok sevildi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple'ın En Çok Satan iPhone'u: iPhone 16e

IDC'nin verilerine göre, iPhone 16e, piyasaya sürüldükten sonraki ilk üç gün içinde, selefi iPhone SE'ye kıyasla %60 daha fazla satış gerçekleştirdi. Counterpoint Research'ün raporuna göre ise, Apple, 2025'in ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon satışlarında %19 pazar payıyla birinci sıraya yerleşti.Bu başarıda, iPhone 16e'nin uygun fiyatı ve gelişmekte olan pazarlardaki güçlü performansı etkili oldu.

iPhone 16e'nin başarısı, Apple'ın geleneksel olarak yılın ilk çeyreğinde Samsung'un gerisinde kaldığı dönemde liderliği ele geçirmesini sağladı.Özellikle Japonya, Hindistan, Orta Doğu ve Afrika gibi pazarlarda çift haneli büyüme kaydedildi. Bu başarı, Apple'ın uygun fiyatlı ve kullanıcı dostu bir modelle geniş kitlelere hitap etme stratejisinin ne denli etkili olduğunu gösteriyor. Ancak gerçekten sadece uygun fiyatlı bir iPhone ile bunu başarmak mümkün mü?

Aslında bu sorunun cevabına direkt olarak evet veya hayır demek mümkün değil. Zira iPhone 16e ilk piyasaya sürüldüğünde 60 Hz ekranı, tek kamerası, MagSafe desteği olmaması gibi pek çok konuda eleştirilerin odağında kalmıştı. Bunun yanında sunduğu eksik özellikler sebebiyle de bahsi geçen fiyat etiketine haketmediğine dair yorumlarda yapılmıştı. Kısacası telefon için "yarım kalmış bir iPhone hikayesi" yorumu yapıldı.

Ancak bugün gelinen noktaya baktığımızda tüketicilerin eksiklere değil de elde olanlara odaklandığını görüyoruz. Zira iPhone 16e MagSafe desteği vb. sunmasa da her kullanıcının istediği güvenli yazılım, Apple ekosistemi ve iyi bir kamera sunuyor. Tüm bunlar 599 dolar fiyat etiketiyle birleştiğindeyse tüketiciler için ideal bir iPhone seçimi ortaya çıkmış oluyor. Bu da ilk çıktığında dalga konusu olan ve büyük eleştiriler alan bir telefonun en çok satan ürün olmasını sağladı.

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