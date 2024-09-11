Resmi Açıklama Geldi! Burger King Adını Değiştirdi mi?

Burger King adını değiştirdi mi? Sosyal medya bir süredir bu soru ve Burger King adını "Börgır" olarak değiştirdi iddiaları dolanıyor. Hatta şirketin logosunu bile bu şekilde güncellediğini ve boykot çağrılarından kaçmak için böyle bir adım attığı iddia edildi. Peki bu gerçek mi? Burger King'in Türkiye operasyonlarını yöneten TAB Gıda'dan açıklama geldi.

Burger King Adını Değiştirdi mi?

Burger King'in Türkiye operasyonlarının yöneticisi olan TAB Gıda, "Burger King adını değiştirdi mi?" sorusuna cevap verdi. Buna göre sosyal medyada dolaşan "Börgır" logosu şirketin bir süre önce üzerinde çalıştığı bir reklam kampanyasına ait.

Burger King adını Börgır olarak değiştirmedi ve Türkiye'deki operasyonlarını mevcut ismiyle sürdürmeye devam edecek. Şirketten yapılan açıklama ise şu şekilde:

Türkiye’de farklı bölgelerde yiyeceklere farklı isimler verilse de, "börgır" kelimesi tüm ülkede Burger King ile özdeşleşmiş durumda. Burger King’in Akademetre ile yaptığı ankette, her 5 kişiden 4'ü "börgır" denince aklına Burger King geldiğini belirtti. Bu sonuç, markanın 30 yıllık yerleşik konumunu pekiştiriyor. Türkiye’deki 750’yi aşkın Burger King restoranı, çeşitli menü seçenekleri ve lezzet yenilikleriyle tüketicilere hitap ediyor. Burger King, eylül sonuna kadar sürecek reklam kampanyasıyla "börgır" ifadesini eğlenceli bir şekilde sahipleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Burger King adını değiştirecek mi? Yoksa şirketin iddia ettiği gibi durum sadece bir reklam kampanyasından mı ibaret.