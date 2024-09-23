Bursa'da Düşen Uçak Böyle Görüntülendi! (Video)

Bursa'da bir uçuş facia ile sonuçlandı. Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Yenişehir İlçesi'ndeki havalimanından kalkan bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Apronda gerçekleşene talihsiz kaza anları ise kameralar tarafından görüntülendi. İşte detaylar!

Bursa'da Düşen Eğitim Uçağı Kameralar Tarafından Görüntülendi

Olay Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'nda gerçekleşti. Bölgede faaliyet gösteren bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, 07.56'da kalkış yapmak için pistten havalandı. Deneyimli pilot Ünal Aster ve pilot adayı Emir Gülal Nalcı, yaklaşık 20 dakika süren uçuşun ardından inişe geçti.

Ancak asıl amaç uçağı indirmek değil havacılıkta "Touch and go" denilen bir manevrayı çalışmaktı. Bu doğrultuda uçak piste değecek ama herhangi bir nedenden dolayı yeniden kalkış yapacak, bir daire çizecek ve yeniden iniş yapacaktı.

Bursa’daki eğitim uçağı kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/ixQgLtLRBd — herdem_aviation (@muratherdemm) September 23, 2024

Ne yazık ki eğitim 08.15 sularında gerçekleşen manevra esnasında başarısız oldu. Kamera kayıtlarından da gördüldüğü üzere hızlı bir şekilde yeniden kalkış yapan uçak, kalkışın ardından kontrolden çıktı ve pistin sağ tarafına doğru dalarak yere çakıldı.

Talihsiz kazanın ardından 61 yaşındaki pilot Ünal Aster ve 42 yaşındaki pilot adayı Emir Gülal Nalcı hayatını kaybetti. Konuyla ilgili hızlı bir araştırma yapan yetkililer, düşen uçakla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Havalimanı kamera kayıtları üzerinden yapılan incelemede uçağın piste teker koyduğu, akabinde hızlı bir şekilde tekrar kalktığı ve sağ tarafa hızlı bir manevra yaptıktan sonra ikinci piste düşmek suretiyle kaza meydana gelmiştir. Bahse konu uçak içerisinde bulunan iki pilot kaza sonucu hayatlarını kaybetmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Havalimanımız normal faaliyetlerine devam etmektedir.

Ne yazık ki uçağın tam olarak neden düşütüğü adli ve idari soruşturmadan sonra belli olacak. Ancak tahminler eğitim esnasında öğrenci pilotun yaptığı yanlış bir manevradan kaynaklandığı yönünde.