WhatsApp, Türkiye'deki Kullanıcıların En Büyük Sorununu Çözecek!

WhatsApp, kullanıcıların en çok mağdur olduğu konulardan biri olan spam mesajların konusunda önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Son raporlar, uygulamanın çok yakında kullanıma sunacağı yeni özellikle birlikte bu tür mesajların sonunu getireceği belirtiliyor.

WhatsApp'ın Spam Mesajları Engelleyecek Yeni Özelliği Yolda

WhatsApp'ın 2.24.17.24 Android beta sürümünde tespit edilen yeni özellik sayesinde bilinmeyen hesaplardan gelen mesajlar engellenecek. Burada, söz konusu hesapların belirli bir sınırı aşması halinde size mesaj gönderemeyeceğini belirtelim. Bu sayede, istenmeyen ve potansiyel olarak tehlikeli olan bu gibi mesajların sonu gelecek.

Kullanıcılar, spam mesajlarını engelleyecek yeni özelliği, kullanıma sunulduktan sonra Ayarlar > Gelişmiş adımlarını takip ederek aktif edebilecekler. Son olarak, bu işlevin henüz test aşamasında olduğunu ve ilerleyen güncellemelerle kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.