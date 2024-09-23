WhatsApp, Türkiye'deki Kullanıcıların En Büyük Sorununu Çözecek!
WhatsApp'ın 2.24.17.24 Android beta sürümünde tespit edilen yeni özellik sayesinde bilinmeyen hesaplardan gelen mesajlar engellenecek!
WhatsApp, kullanıcıların en çok mağdur olduğu konulardan biri olan spam mesajların konusunda önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Son raporlar, uygulamanın çok yakında kullanıma sunacağı yeni özellikle birlikte bu tür mesajların sonunu getireceği belirtiliyor.
WhatsApp'ın Spam Mesajları Engelleyecek Yeni Özelliği Yolda
WhatsApp'ın 2.24.17.24 Android beta sürümünde tespit edilen yeni özellik sayesinde bilinmeyen hesaplardan gelen mesajlar engellenecek. Burada, söz konusu hesapların belirli bir sınırı aşması halinde size mesaj gönderemeyeceğini belirtelim. Bu sayede, istenmeyen ve potansiyel olarak tehlikeli olan bu gibi mesajların sonu gelecek.
Kullanıcılar, spam mesajlarını engelleyecek yeni özelliği, kullanıma sunulduktan sonra Ayarlar > Gelişmiş adımlarını takip ederek aktif edebilecekler. Son olarak, bu işlevin henüz test aşamasında olduğunu ve ilerleyen güncellemelerle kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.
WhatsApp'tan Instagram'a Benzer Yeni Özellik: Durumlara Kişi Etiketlenebilecek!
WhatsApp, sevilen durumlar bölümü için kişi etiketleme özelliğini test etmeye başladı.
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