Orman Yangınları Anlık Olarak Takip Edilebilecek! TUSAŞ'tan Özel İHA!

Son günlerde maalesef Türkiye gündeminden orman yangınları düşmüyor. Konuyla ilgili pek çok kişi tepkisini dile getirirken orman yangınlarının en kısa sürede söndürülmesini umut ediyor. Bunun yanında bireyler kendi önlemlerini de alarak ormanlarımızı korumak için çabalıyor. Altınay Teknoloji Grubu ve Türk Havacılık Uzay Sanayi'de bu konuda hassas davranarak özel bir insansız hava aracı geliştiriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

TUSAŞ ve Altınay'dan Orman Yangınlarına Karşı Yüksek Teknoloji Hamlesi!

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinde öne çıkan iki önemli ismi TUSAŞ ve Altınay Teknoloji Grubu bu kez gözünü orman yangınlarına çevirdi. Ortak geliştirilen yeni nesil drone sistemi yangınları çok erken safhada tespit edebilecek yapay zeka destekli sensörler ve görüntü işleme teknolojileriyle donatılıyor.

Özellikle yaz aylarında büyük kayıplara neden olan yangınlara karşı bu sistem Türkiye’nin orman güvenliğinde yeni bir çağ başlatmayı hedefliyor. Geliştirilen insansız hava aracı DASAL Havacılık tarafından üretilen dikey kalkış yeteneğine sahip döner kanat İHA platformu üzerine inşa ediliyor. Sistemin en dikkat çeken yönü ise ağaçlık alanlar üzerindeki hareketleri analiz edebilen ve dumanın mikroskobik izlerini tespit edebilen özel sensör modülleri.

Yapay zeka bu verileri analiz ederek henüz gözle görülmeyen bir yangının başladığına dair sinyaller oluşturabiliyor. Böylece müdahale ekipleri geleneksel yöntemlere göre çok daha erken harekete geçebiliyor. Bu yüksek teknoloji ürünü sistem Altınay’ın genel büyüme stratejisinde sadece bir adım olarak değerlendirilmiyor.

Aynı zamanda şirketin medikal teknolojilerde ABD’den ithal edilen robotik cihazları yerlileştirme sürecinde edindiği know-how da bu projeye yansıtılıyor. Hem savunma sanayi hem de kamu güvenliği alanında ölçeklenebilir çözümler üreten Altınay bu proje sayesinde küresel listelerde yer almayı hedeflediği Top 100 Savunma Sanayi Firması arasına girme yolunda önemli bir adım atıyor.

Projede görev alan TAAC Havacılık Teknolojileri de KAAN, HÜRJET, GÖKBEY gibi milli platformlarda elde ettiği kontrol sistemleri ve iniş takımı mühendisliği deneyimini bu çevre odaklı sistemlere entegre ediyor. Bu disiplinler arası teknoloji transferi sayesinde Türkiye yangınla mücadelede sadece itfaiye ekipmanlarına değil yüksek irtifa teknolojilerine de sahip oluyor.

TUSAŞ ve Altınay iş birliğiyle geliştirilen bu sistem hem yurt içinde hem de orman yangını riski yüksek diğer ülkelerde büyük ilgi görebilir. Sistem hazır hale geldiğinde yerli üretim bir İHA'nın çevreyi koruyan en güçlü teknolojik kalkanlardan biri olması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...