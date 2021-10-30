Buzdolabı Büyüklüğündeki Asteroit, Dünya'yı Teğet Geçti!

Buzdolabı büyüklüğündeki asteroit, Dünya'nın oldukça yakınından geçti. Gezegenin yüzeyine ulaşamadan yanacak olan asteroit, 2021 UA1 olarak adlandırıldı. Bu asteroit aynı zamanda herhangi bir çarpma ile sonuçlanmadan Dünya'nın en yakınından geçen üçüncü asteroit oldu.

Asteroidin yaklaşık 2 metre çapında, büyük bir golf arabası büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor. Dünya'ya eğer gerçekten çarpmış olsaydı büyük bir kısmı atmosferin etkisi ile yanacaktı. Bu, Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmasa da asteroidin kendisi için kesinlikle bir tehditti.

Buzdolabı Büyüklüğündeki Asteroit Ne Kadar Büyüktü?

Karşılaştırma yapmak gerekirse 2013 yılında Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde binlerce pencerenin tuzla buz olmasına yol açan asteroitten muhtemelen en az 20 kat daha büyüktü. 2021 UA1, Antarktika'yı yaklaşık bin 800 mil (3 bin kilometre) yükseklikte geçti. Bunun mesafe olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinden daha yüksek ancak sabit yörüngede yer alan büyük iletişim uydularından daha yakın olduğu söylenebilir.

Başka bir asteroit olan 2020 QG, Ağustos 2020 tarihinde Dünya'ya bundan biraz daha yakından geçti ama herhangi bir yanma olmadan şimdiye kadar en yakın geçişi yapan asteroit 2020 VT4'tü. 220 VT4, Kasım 2020 tarihinde ISS (Uluslararası Uzay istasyonu) ile neredeyse aynı yükseklikten (yaklaşık 400 kilometre yukarıda) Dünya'nın yakınından geçmişti.

2021 UA1, Dünya'ya Güneş'in yönünden yaklaştı. Bu hali ile çarpmadan önce tespit edilmesi mümkün olmayan ve Çelyabinsk'te binlerce pencerenin yerle bir olmasına neden olan asteroide benzediği söylenebilir. NASA'nın NEO Surveyor gibi görevler de tam olarak bu tür tehlikeli asteroitleri önceden tespit etmek için başlatıldı.

Şimdiye kadar gözlemlenen en yakın üç geçişin tamamının son 18 ay içinde gerçekleşmiş olması, endişelenmeye yol açacak kadar büyük bir olay sayılmaz. Bu, asteroitlerin Dünya'nın etrafını sardığı ya da saracağı anlamına gelmiyor. Bütün bunlar aslında mevcut teknoloji ile Dünya'ya yakın nesneleri tespit etmekte ne kadar ileri seviyeye gelindiğinin iyi bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ne de olsa önceden tespit edilen her asteroit, bir noktada Dünya'ya yönelik kritik tehditlerin önceden ortadan kaldırılması anlamına geliyor.