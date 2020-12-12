Buzullarda Petrol Arama Projesi Reddedildi: Şimdi Ne Olacak?

Trump yönetiminin buzullarda petrol arama projesi reddedildi. Alaska açıklarındaki Arktik sularında petrol sondaj proje onayı geri çekildi. Böylece Alaska kıyılarındaki sondaj projesi çevresel gerekçelerle engellenmiş oldu.

ABD Kuzey Kutbu'ndaki sondaj, Başkan Trump'ın ABD'yi dünyanın 1 numaralı enerji üreticisi yapma umuduyla başlattığı bir projeydi. Proje kapsamında Hilcorp Alaska isimli şirket dokuz dönümlük yapay bir sondaj adası yaratacak ve Beaufort denizinde petrol aramaya başlayacaktı. Kuzey Kutbu topluluklarını ve kutup ayılarını tehdit eden Liberty projesi, onaylanmasıyla aktivitistlerin eleştirilerine yol açmıştı.

Trump'ın başlattığı buzullarda petrol arama projesi reddedildi

Üç yargıçlı bir heyet; Okyanus Yönetimi Bürosu'nun "yabancı petrol tüketiminden kaynaklanan emisyonları ölçmeyerek keyfi bir şekilde hareket ettiğini" tespit etti. Heyet ayrıca, Büro'nun izinleri vermeden önce projeden zarar görebilecek kutup ayılarının sayısını tahmin etme zahmetine girmediğini, bunun yerine ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nin "kusurlu ve yasadışı" biyolojik görüşünden fikir aldığını dile getirdi.

2018'de başlayan bu dava; Earthjustice, Greenpeace, Pacific Environment gibi birtakım örgütler tarafından başlatılmıştı. Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'nin hukuk direktörü Kristen Monsell, bu kararı “kutup ayıları ve iklimimiz için büyük bir zafer” olarak nitelendirdi.

Direktör Monsell, "Bu proje asla onaylanmaması gereken bir felaketti. Mahkemenin, bu projenin risklerini dikkatlice incelemeden ilerletme girişimini engellemesi beni heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı. Hilcorp'un üye olduğu Alaska Petrol ve Gaz Derneği başkanı Kara Moriarty ise bu kararın "hayal kırıklığı yarattığını" söyledi.

Moriarty ayrıca projenin yeni ABD Başkanı Biden tarafından benimsenmemesi durumunda petrol endüstrisi için dava açabileceğini aktardı. Bilmeyenler için; Biden, Başkanlık kampanyası sırasında göreve başladığı ilk günden itibaren federal topraklarda petrol ve gaz izinlerini durduracağına söz vermişti.

1960 yılında Başkan Dwight Eisenhower, biyolojik ekosistemi korumak için Arktik Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı'nını kurmuştu. Kongre, bölgenin kapsamını 1980'de daha fazla habitatı içerecek şekilde genişletmiş olsa da, gelecekteki petrol ve gaz gelişimine izin vermek için bazı noktaları açık bırakmıştı. Kuzey Kutbu sığınağının yaklaşık yüzde 8'ini temsil eden kıyı düzlüğünün -petrol ve gaz şirketlerinin on yıllardır arzuladığı- milyarlarca varil petrole sahip olduğu söyleniyor.