Kripto Para Borsası Bybit Türkiye'de de Hizmet Vermeye Başladı

Dünyanın en büyük kripto para platformlarından bir tanesi olan Bybit, Türkiye'de de hizmet vermeye başladı. Bybit Kurucu Ortağı ve CEO'su Ben Zhou, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Zhou tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Bybit Türkiye'de de Hizmete Açıldı

Bitcoin ve Ethereum hacimleriyle dünyanın en büyük kripto para platformlarından bir tanesi olan Singapur merkezli Bybit, ülkemizde de resmi olarak hizmet vermeye başladı. 2 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ile en hızlı büyüyen kripto para borsalarından biri olan Bybit, müşterilerinin ihtiyaçlarına zamanında yanıt vermek adına birçok dilde 7/24 müşteri desteği sunuyor.

24 saatlik işlem hacmi ortalaması 15,5 milyar dolar olan Bybit üzerinde şu anda 3 milyar dolar açık pozisyon bulunuyor. Her hafta 1,5 milyonu aşkın kullanıcının işlem gerçekleştirdiği Bybit, dünyanın en büyük kripto ticaret platformları arasında ilk beşte yer alıyor.

Bybit Kurucu Ortağı ve CEO'su Ben Zhou, platformun Türkiye'de de hizmet vermeye başlaması ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Zhou, yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin severek kullandığı ürün ve hizmetlerimizi Türkiye'ye getirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Kripto para birimlerine ilişkin halihazırda yaygınlaşmış olan farkındalık ve büyük ilgi de göz önünde bulundurulduğunda, yerel kripto borsasına birinci sınıf likidite, sektör lideri güvenilirlik ve dünya standartlarında güvenlik sunacağımız yeni durağımız Türkiye olacak."

Bybit İletişim Başkanı Igneus Terrenus da konuya ilişkin önemli açıklamada bulundu. Terrenus, yaptığı açıklamada, "Yeni büyüme fırsatları sunan kripto para birimleri, kullanıcılarını finans ve bilgisayarlar hakkında bilgi edinmeye teşvik ediyor" sözlerine yer verdi.

Igneus Terrenus, "Finansal okuryazarlık oranı yüksek ve teknoloji konusunda bilgili bir nüfus toplumlar için nimettir. Türkiye’nin özellikle kripto para konusundaki ilgisi ve deneyimi bizi Türkiye’ye yatırım yapma konusunda teşvik etti" ifadelerini kullandı.

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