BYD, Elektrikli Araç Pazarını Domine Ediyor: Kâr Oranları Açıklandı!

Dünyanın önde gelen Çinli elektrikli araç üreticilerinden BYD, 2023 yılı net kârında etkileyici bir artış olduğunu açıkladı. 2023 yılı BYD için önemli başarıların elde edildiği bir yıl oldu.

Ülkemiz pazarında da resmi olarak yer alan BYD'yi başarıya götüren temel stratejilerden biri de Çin sınırlarının ötesine genişlemesidir.

Şirket ABD pazarında olmamasına rağmen Amerikan elektrikli araç üreticisi Tesla için bir tehdit unsuru olarak gözüküyor.

BYD, Elektrikli Araç Pazarına Liderlik Ediyor

Bir önceki yıla göre %86,5'e varan çarpıcı bir büyüme oranı, küresel elektrikli araç pazarında zorlu bir oyuncu olarak BYD'ye dikkatleri üzerine çekti.

Tahmini net kârı 29 milyar ile 31 milyar yuan (4,04-4,32 milyar dolar) arasında değişen şirket, 2022 yılındaki %446'lık astronomik kâr artışını yakalayamasa da bir önceki yılın büyümesini geride bıraktı.

Bu büyüme, BYD'nin uyum sağlama kabiliyeti ve pazar trendleri ile tüketici ihtiyaçlarına yönelik keskin bakış açısı hakkında çok şey anlatıyor.

Şirket, küresel bir elektrikli araç lideri olma niyetinin sinyallerini vererek uluslararası pazarlara önemli bir giriş yaptı. Bu durum, BYD'nin Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisini hedefleyen Endonezya'da üç yeni bataryalı elektrikli araç (EV) modelini piyasaya sürdüğü Ocak 2023'te açıkça görüldü.

Satış rakamları bu yükselişi yansıtmaktadır. Sadece 2023'ün son çeyreğinde BYD, 526.409 araç teslim ederek ve Tesla'nın 484.507 aracını geride bırakarak satışlara göre en iyi EV üreticisi olma yolunda önemli bir başarı elde etti. Tüm yıl boyunca BYD yaklaşık 3,02 milyon araç satarak %61,9'luk bir artış kaydetti. Bu başarı, BYD'nin artan etkisinin ve çok çeşitli tüketicilere hitap etme becerisinin bir kanıtıdır.

BYD’nın bu başarısı markanın çok yönlü olmasıyla da bağlantılıdır. Otomotiv girişimleriyle sınırlı kalmayan BYD, özellikle akıllı telefonlar için elektronik bileşenler sektöründe de başarılı olmakta ve çok yönlü iş yaklaşımını sergilemektedir.