Elon Musk, Tesla Çalışanlarının Fabrikada Uyumasını İstiyor: Peki Neden?

Elon Musk, kitlesel pazara yönelik araç üretme planlarını açıklarken Tesla çalışanlarını zorlu bir üretim artışına hazırlanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Tesla CEO'su Musk, şirketin çarşamba günkü kazanç çağrısında, Tesla'nın 2025 yılında üretime girecek olan yeni nesil elektrikli aracını inşa aşamasının zorlu bir süreç olacağını belirti.

Otomobil üreticisinin kitleler için uygun fiyatlı bir elektrikli araç üretebilmesi için çalışanlarını şirketin Teksas'taki üretim tesisinde uyumaları ve pratikte yaşamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

30.000 Dolar Altındaki Yeni Tesla Modeli 2025 Yılında Üretilecek

Musk yatırımcılara, “Mühendislerin sahada yaşamasına gerçekten ihtiyacımız var. Bu zorlu bir üretim süreci olacak. Pratik olarak hatta uyuyor olacağız. Gerçekten uyuyacağız.” dedi.

Tesla çalışanlarının şirketin üretim sürelerini karşılamak için üretim hatlarında uyumak zorunda kaldıkları ilk kez olmuyor. Tesla'nın Kaliforniya'daki fabrikasında çalışan eski bir çalışan, 12 saatlik vardiyaların ardından fabrika zemininde uyuduklarını söyledi. Musk, "aralıksız üç yılını" Tesla'nın üretim tesislerinde yaşayarak geçirirken masasının altında uyuduğunu söyledi.

Tesla CEO'su, Tesla'nın gelişim aşamasındaki yeni elektrikli aracın uygun fiyatlı olacağını ve 2025'in ikinci yarısında şirketin Teksas Gigafactory'sinde üretime gireceğini söyledi. Ancak zamanlama konusunda genellikle iyimser olduğunu ve Tesla'nın başlangıçta kaç araç üreteceğini henüz tahmin edemediğini itiraf etti.

Musk, "Burada çok sayıda yeni teknoloji, muazzam miktarda yeni devrimsel üretim teknolojisi var. Eminim ki bir kez başladığında, dünyanın herhangi bir yerinde var olan diğer tüm üretim teknolojilerinden çok daha üstün olacak. Bu bir sonraki seviye" diye ekledi.

Elon Musk ayrıca, Tesla'nın 30.000 doların altında bir elektrikli araç çıkarma planları olduğunu ima ederek, uygun fiyatlı araçlara öncelik veren Çinli BYD'nin baskısı altında olduğunu söylüyor. BYD henüz otomobillerini ABD'de satmıyor.