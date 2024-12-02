BYD, Fabrika İnşaatında Çalışan İşçilere Şiddet Uygulamakla Suçlanıyor!

Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD, kısa bir süre büyük bir skandal ile gündeme geldi. Firmanın Brezilya'da inşaatı devam eden fabrikanın işçilerine, fiziksel şiddete varan derece kötü muamele edildiği iddia ediliyor.

Yerel kaynakların haberlerine göre, sendikalar inşaa edilen fabrikada görev yapan Çinli işçilere oldukça zor çalışma şartları sunulması ve kötü muamele edilmesi nedeniyle BYD'ye büyük bir dava aöaya hazırlanıyor.

BYD Fabrikaları, İşçilere Kötü Muamele Edildiği Gerekçesiyle Mercek Altına Alındı

Hükümete yakınlığı ile bilinen Brelizya merkezli bazı medya ajansları, BYD'nin ülkede kuracağı yeni fabrikanın inşaatını üstlenen Çinli Jinjiang Group isimli şirkete işçilere şiddet uygulandığı ve skandal derecede kötü çalışma koşullarına maruz bırakıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını iddia ediyor.

İddialara göre, Brezilya Çalışma Bakanlığı (MPT) 11 Kasım'da inşaat alanında gerçekleştirdiği bir denetimin ardından fabrikadaki çalışma koşullarıyla ilgili soruşturma başlattı. Bağımsız gazeticilerin fabrikadaki çalışma koşulları ile ilgili hazırladığı rapor ise olayları daha da alevlendirdi.

Rapora göre, fabrika inşaatında yaklaşık 470 Çinli işçi çalışıyor. Fabrika şirketi Jinjiang Group’un ise uluslararası iş ve güvenlik standartlarına uyum sağlamadığı öne sürülüyor. İşçilerin günde 12 saat, haftada 7 gün çalıştırıldığı, bazılarının ise ayakkabısız veya kasksız çalıştığı bildiriliyor. Dahası, İşçilere temiz içme suyu sağlanmadığı ve su birikintilerinden su içerken görüldüğü iddia ediliyor.

Rapor ile birlikte paylaşılan fotoğraflar, kirli tuvaletler ve işçilerin aşağılayıcı yemek yeme koşullarını da gün yüzüne çıkarıyor. Konaklama yerlerinin ise, kalabalık, kirli ve kadın-erkek ayrımı yapılmayan bir ortam olarak tanımlanıyor. Daha endişe verici olan, ustabaşları tarafından işçilere yönelik şiddet uygulandığını gösteren çeşitli görüntülerin de medyada dolaştığı iddiası.

Çalışma Bakanlığının BYD fabrikası ve Jinjiang Group şirketine gösterece tutum ise hala merak konusu. Yakın zamanda Manisa'da da bie fabrika kurmaya hazırlanan BYD'nin ülkemizde benzer iddialarla gündeme gelmemesini umuyoruz.

Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım...