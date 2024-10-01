BYD'nin Türkiye'de Üretime Başlayacağı Tarih Belli Oldu!

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de üretim yapmak için adeta gün sayıyor. Ülkemiz için önemli bir ekonomik katkı olması beklenen bu yatırım, uygun fiyatlı araba ihtimali nedeniyle vatandaşları da heyecanlandırıyor. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, BYD'nin Türkiye'de ne zaman üretime başlayacağını açıkladı. İşte detaylar!

BYD, 2025'te Türkiye'de Üretime Başlıyor! Sırada Chery Var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır uzun bir süre sonra ülkemize yeniden gelen otomobil yatıırmları hakkında bilgi verdi. Son zamanların en merak edilen haberlerinden biri olan "BYD, Türkiye'de ne zaman üretim yapacak?" sorusuna da cevap veren Kacır, üretimin de 2026' da başlayacağını açıkladı.

Çinli otomobil devi, Manisa OSB'de kurulan yeni tesisinde yılda 150 bin araç üretecek. Yatırım bölgede hem istihdam hem de olası tedarik anlaşmaları sayesinde ekonomik bir gelişime neden olacak. Üstelik BYD'nin Türkiye'de 2026'da üretime başlayacak olması tek gelişme değil.

Bir başka Çinli otomobil üreticisi Chery, bir süredir ülkemizde varlığını sürdürüyor. Şirket özellikle de fiyat/performans oranı yüksek modelleri sayesinde zaman zaman en çok satan otomobiller arasına bile giriyor. Şimdi ise tıpkı BYD gibi ek gümrük vergisinden etkilenmek istemeyen Chery, Türkiye'de üretim yapmaya hazırlanıyor.

Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın açıklamalarına göre yatırımın açıklanması an meselesi. Kacır, konuyla ilgili konuşmasında "Chery yatırımı için son basamaklara geldik." dedi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce BYD ve Chery'nin Türkiye'deki otomobil üretimi yatırımlarının etkileri neler olacak, Togg nasıl etkilenecek? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.