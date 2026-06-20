BYD Great Tang Tanıtıldı! 795 Beygir, Yüksek Menzil ve Dahası

BYD, Great Tang adını verdiği yeni otomobilinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bununla birlikte arabanın bütün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Toplamda 4 donanım seçeneği ile beraber gelen otomobil, özellikle bataryası hem motoru hem hızlı şarj özelliği ile ön plana çıkıyor.

BYD Great Tang'in Özellikleri Neler?

Standart Boyutlar: 5.263 mm uzunluk, 1.999 mm genişlik, 1.790 mm yükseklik

5.263 mm uzunluk, 1.999 mm genişlik, 1.790 mm yükseklik Maksimum Boyutlar (Opsiyonel): 5.302 mm uzunluk, 1.800 mm yükseklik

5.302 mm uzunluk, 1.800 mm yükseklik Aks Mesafesi: 3.130 mm

3.130 mm Dönüş Yarıçapı: 5,2 metre

5,2 metre Koltuk Dizilimi: 2+2+3

2+2+3 Elektrik Mimarisi: 1.000V

1.000V Batarya Teknolojisi: İkinci nesil LFP (Lityum Demir Fosfat) Blade batarya

İkinci nesil LFP (Lityum Demir Fosfat) Blade batarya Giriş Seviyesi Batarya Kapasitesi (800 KM Premium): 105,79 kWh

105,79 kWh Üst Versiyon Batarya Kapasitesi (950 KM, 850KM, Shengshi): 130,15 kWh

130,15 kWh Giriş Seviyesi Motor Gücü ve Çekiş (Arkadan İtiş): 300 kW elektrik motoru

300 kW elektrik motoru Üst Versiyon Tek Motor Gücü ve Çekiş (Arkadan İtiş): 370 kW elektrik motoru

370 kW elektrik motoru Çift Motorlu Versiyon Gücü ve Çekiş (Dört Tekerden Çekiş): 585 kW toplam güç

585 kW toplam güç 0-100 km/sa Hızlanma Süresi (Çift Motorlu Versiyon): 3,9 saniye

3,9 saniye Şarj Hızı: Yüzde 10-70 doluluğa 5 dakikada, yüzde 10-97 doluluğa ise 9 dakikada ulaşım

BYD Great Tang, dört farklı donanım seçeneği ile kullanıcılarla buluşturulacak. Arkadan itişli 800 KM Premium, 105.79 kWh batarya kapasitesi ve 800 kilometre menzil sunuyor. Arkadan itişli 950 KM Premium, 130.15 kWh batarya kapasitesi ve 950 kilometre menzil değerine sahip.

Diğer yandan dört çeker 850 KM 4WD Flagship ve Shengshi Edition, 130.15 kWh kapasiteli batarya ve 850 kilometre menzil sunuyor. Tabii, bunlar CLTC standartlarına göre geçerli. Avrupa ve Türkiye'de WLTP standartlarına bağlı kalırız. Bu menzil değerlerini Türkiye'ye uyarlamak gerekirse ortaya aşağı yukarı şöyle bir sonuç çıkacaktır:

800 KM Premium (RWD / Arkadan İtiş): 680 km (WLTP)

680 km (WLTP) 950 KM Flagship (RWD / Arkadan İtiş): 760 km (WLTP)

760 km (WLTP) 850 KM 4WD Flagship (AWD / Dört Çeker): 680 km (WLTP)

680 km (WLTP) Shengshi Edition (AWD / Dört Çeker): 680 km (WLTP)

Giriş seviyesi 300 kW (408 beygir) güç üreten motorla birlikte gelirken üst seviye arkadan itişli model, 370 kW (503 beygir) güç üreten bir motorla kullanıcıları karşılıyor. Aracın dört çeker versiyonunda 0'dan 100 km/sa hıza 3,9 saniyede ulaşılıyor ve bu sürümde toplam 585 kW (795 beygir) güç üreten çift motor bulunuyor. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde araba yüzde 10 seviyesinden yüzde 70 seviyesine 5 dakikada, yüzde 10 seviyesinden yüzde 97 seviyesine ise sadece 9 dakika gibi oldukça kısa bir süre içinde ulaşabiliyor. Bu da aslında çok kısa bir molada aracın şarj edilebileceği anlamına geliyor.

BYD Great Tang'in Fiyatı Ne Kadar?

800 KM Premium (RWD): 239.900 yuan (1 milyon 647 bin 282 TL)

239.900 yuan (1 milyon 647 bin 282 TL) 950 KM Flagship (RWD): 269.900 yuan (1 milyon 853 bin 278 TL)

269.900 yuan (1 milyon 853 bin 278 TL) 850KM 4WD Flagship (AWD): 289.900 yuan (1 milyon 990 bin 609 TL)

289.900 yuan (1 milyon 990 bin 609 TL) Shengshi Edition (AWD): 309.900 yuan (2 milyon 177 bin 940 TL)

BYD, üst segment otomobillerinin arasına katılan büyük elektrikli SUV modeli Great Tang'i dört farklı donanım seçeneği ile sunuyor. İkinci nesil Blade batarya teknolojisi ve yüksek voltajlı sistemine sahip otomobilin başlangıç fiyat etiketi ise 239 bin 900 yuan olarak belirlenmiş durumda.

BYD, önceden Türkiye yatırımı sözü ile ÖTV avantajı bulunuyordu fakat şirket, Manisa'da fabrika kurma planının askıya alındığını duyurduğu için söz konusu avantajdan yararlanıp yararlanmayacağı şimdilik bilinmiyor. Eğer faydalanmaya devam ederse -ki bu çok düşük bir ihtimal olarak görülüyor- Türkiye'deki başlangıç fiyatı 3 milyon 800 bin TL, avantajını kaybederse BYD Great Tang de 4 milyon 800 bin TL civarında bir fiyatla Türkiye'deki müşterilerle buluşturulabilir.

BYD Great Tang Türkiye'de Satılacak mı?

BYD'nin şu an BYD Tang modeli de Türkiye'de satışa sunulmuş durumda. Bunu göz önüne bulunduracak olursak Great Tang'in de Türkiye'deki müşterilerle buluşturulabileceğini söylemek mümkün. Tabii, marka böyle bir adım atsa bile bu hemen gerçekleşmeyecektir. 2026 yılının sonunu ya da 2027 yılının başını bulması yüksek bir ihtimal. Bu arada bütün donanım seçeneklerini göremeyeceğimizi de belirtelim.

Editörün Yorumu

BYD Great Tang'in özellikle bataryası ile çok geniş bir kitlenin dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Öte yandan aracın hem iç hem dış tasarımı konfor odaklı geliştirilmiş. Bir araba alırken her şeyden önce rahat ettirip ettirmeyeceğini öğrenmek isteyenler için bir diğer tercih sebebi olduğunu söyleyebilirim.