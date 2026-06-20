BYD Türkiye'den Kullanıcılarına Yönelik Açıklama!

Sunduğu elektrikli otomobiller ile dünyanın en büyük markalarından biri hâline gelen BYD, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklama ile Türkiye'de de bir üretim tesisi kuracağını açıklamıştı. 1 milyar dolarlık yatırım ile Manisa'da bir fabrika kuracağını söyleyen Çinli üretici, geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi bir duyuruda bu planların askıya alındığını söylemişti.

Macaristan'da kuracağı fabrikaya ağırlık verdiğini ve dolayısıla Türkiye'de fabrika kurma planlarını askıya aldığını açıklayan marka, bu duyurunun ardından büyük tepki çekmişti. Bu tepkiler devam ederken, Çinli üretici, resmi sitesinden bir duyuru yayınlayarak ülkemizdeki BYD kullanıcılarına seslendi.

BYD Türkiye Ne Açıklaması Yaptı?

BYD Türkiye, resmi site üzerinden yaptığı açıklamada fabrika planlarından bahsetmekten kaçındı. Bunun yerine ülkemizdeki kullanıcılara seslenen marka, kullanıcılara verdiği değerin altını çizdi. Satış ve yedek parça çalışmalarının herhangi bir aksaklık olmadan devam ettiğini belirten marka kullanıcılarını rahatlatmaya çalıştı. İşte ALJ Pazarlama ve Satış A.Ş. tarafından yapılan açıklama:

"BYD’liler her zaman önceliğimiz. Bugün, yarın ve daima.

BYD markasının Türkiye distribütörü olarak; pazarlama, satış, servis ve yedek parça faaliyetlerimizi ilk günkü kararlılık ve aynı yüksek standartlarla devam ettiriyoruz.

Önceliğimiz her zaman müşterilerimizin memnuniyeti ve güvenidir. BYD’nin küresel gücü ve teknolojik liderliğinin yanı sıra, ALJ Pazarlama ve Satış A.Ş.’nin Türkiye otomotiv pazarındaki kurumsal deneyimiyle müşterilerimize yaygın bayi ağımız ile hizmet vermeye devam edeceğiz."

Sorularınız ve ihtiyaçlarınız için her zaman yanınızdayız.”

BYD Neden Böyle Bir Açıklama Yaptı?

BYD, 2024 yılında yaptığı açıklama ile 1 milyar dolarlık yatırımlar birlikte Manisa'da bir fabrika açacağını ve 2026 yılında üretime başlayacağını duyurmuştu. Aradan geçen yılların ardından fabrika konusunda herhangi bir gelişme yaşanmadı. Geçen iki yılda fabrika inşaatına bile başlamayan şirket, en sonunda ise bu planları askıya aldığını duyurdu.

Fabrika kurma planları ile Türkiye'den çeşitli teşvikler alan ve bu sayede önemli satış rakamlarına ulaşan markanın bu hamlesi ise tepkileri de beraberinde getirdi. Hem kendi kullanıcılarından hem de Türk insanından tepkiler alan şirket, şimdiye kadar sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak yaşanan olaylardan sonra BYD'nin Türkiye'den çekileceği iddialarıyla birlikte ALJ Pazarlama ve Satış A.Ş. böyle bir açıklama gereği duymuş gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Açıkçası BYD'nin Manisa fabrikası planlarının iptali açıklaması beklenen bir şeydi. İki yıldır bir çivinin bile çakılmamış olması bazı şeyleri gösteriyordu. Ancak tabi ki bunun resmiyete dökülmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Fabrika kurma planları ile düşük vergilerden yararlanan marka, şimdi ise büyük bir tepki ile karşı karşıya.

Ülkemiz insanının da büyük tepkisini çeken marka, bundan böyle nasıl bir yol izleyecek hep beraber göreceğiz. Yaşanan tüm bu olaylardan sonra ALJ şirketi de kullanıcılarının içini rahatlatmaya çalışsa da BYD'nin Türkiye'deki geleceği gerçekten büyük bir tartışma konusu. Ancak mevcut BYD kullanıcıları kurallar gererği en azından önümüzdeki 10 sene yedek parça konusunda büyük bir sıkıntı yaşamayacaktır.