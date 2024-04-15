BYD Seal U DM-i Türkiye'de Satışa Çıktı: Fiyatı Beklenenin Altında Kaldı!

Çinli otomotiv devi BYD, en popüler modellerinden biri olan D-SUV segmenti Seal U DM-i'yi Türkiye'ye getirdi. Seal U DM-i, hem benzinli hem de elektrikli seçenekleri ile kullanıcılara tercih yapma imkanı tanıyor. Bu sayede sürücüler, sürüş tarzlarına ve ihtiyaçlarına en uygun modeli seçebilme özgürlüğüne sahip oluyor.

BYD Seal U DM-i, 1.5 benzinli motora sahip. Aynı zamanda 18.3 kWsa Blade bataryaya sahip bir elektrikli motoru da mevcut. Bu elektrikli motor, tek başına 80 km'ye kadar menzil sunarken, şehir içi kullanımlarda bu menzil 110 km'ye kadar uzayabiliyor.

BYD Seal U DM-i'nin Türkiye Pazarındaki Fiyatı Ne Olacak?

Sadece elektrikli değil benzinli modeli de bulunan BYD Seul U, toplamda 1080 km'ye kadar menzil sunabiliyor. Bu menzil, WLTP testlerinde 100 km'de sadece 0.9 litrelik oldukça düşük bir tüketimle elde ediliyor.

Fiyatı beklentimin altında‼️



BYD, D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeli Seal U DM-i'yi lansmana özel 2.090.000 TL’lik fiyatla satışa sundu. Açıkçası beklentimin çok altında iyi bir fiyat.



Avrupa'da ilk kez Türkiye'de satışa sunulan PHEV modelin iç ve dış… pic.twitter.com/tB3WzG5uDZ — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) April 14, 2024

BYD, D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeli Seal U DM-i'yi lansmana özel 2.090.000 TL’lik fiyatla satışa sundu. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci bu fiyatı paylaşarak X üzerinden şunları söyledi:

''Açıkçası beklentimin çok altında iyi bir fiyat. Avrupa'da ilk kez Türkiye'de satışa sunulan PHEV modelin iç ve dış tasarımında %100 elektrikli modelle ön tampon dışında pek farkı yok.''