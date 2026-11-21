GTA 6 henüz resmî olarak birinci şahıs kamera modu sunmuyor ama bunun önemli bir eksiklik olduğunu düşünen oyuncu, ayarları biraz kurcaladıktan sonra Rockstar Games'in aslında oyunda FPS modunu tamamen es geçmediğini keşfetti. Oyuncunun bulduğu bu yöntemi kullanarak oyunu birinci şahıs bakış açısıyla oynayabiliyorsunuz.

GTA 6 Nasıl Birinci Şahıs Bakış Açısıyla Oynanır?

GTA 6'da birinci şahıs bakış açısına geçmek için çok basit bir yöntem bulunuyor. Önce tuş ayarlarını değiştirmeniz gerekiyor. Oyun açıkken ayarlara gidip kontroller kısmından haritayı açtığınız tuşu (PlayStation ile Xbox tuşları değişiklik gösterecektir) bulun, bu tuşa harita yerine kamera işlevini atayın.

Tuş ayarlamasını yaptıktan sonra oyuna dönün. Ardından herhangi bir arabaya binin ve şoför koltuğuna geçin ve telefonu açın. Bu noktadan sonra yapmanız gerekenler sadece telefonu kapatıp hiç beklemeden kamera işlevini atadığınız tuşa arka arkaya basmaktan ibaret. Eğer ilk seferde olmazsa telefonu tekrar açıp aynı hareketi bir iki kere daha tekrarlayabilirsiniz.

GTA 6'ya Neden Direkt FPS Tuşu Eklenmedi?

Rockstar North eş başkanı Rob Nelson, oyunun lansmanı öncesinde yaptığı açıklamada GTA 6'da eksiksiz bir birinci şahıs modu olmayacağını ifade etmişti. Bunun gerekçesi olarak da ekibin oyunu tamamen üçüncü şahıs bakış açısına, karakter animasyonlarına ve karakterler arası etkileşime odaklanarak geliştirmesini göstermişti.

Daha teknik bir sebep olarak da FPS modunun böylesine derinlemesine ele alınan bir oyunda sunmanın zor olması gösterilebilir. Rockstar'ın yerinde olduğunuzu düşnüün. Leonida eyaleti ve Vice City inanılmaz derecede detaylı tasarlanmış durumda. Birinci şahıs bakış açısına geçildiğinde oyuncunun burnunun dibine gireceği her bir nesnenin, karakterin el hareketlerinin ve kaplamaların hatasız olması gerekiyor.

Zaten oyuncuların bulduğu bu yöntemde bile bazı nesnelere yaklaşıldığında birinci şahısın kusursuz olmadığı görülüyor. Oyunu çok uzun süre bekledik. Muhtemelen bu mod için daha fazla vakit kaybedilmesi istenmedi. O yüzden de oyunda yer verilmedi.

GTA 6'ya İleride FPS Modu Eklenebilir mi?

GTA 6'ya ilerleyen süreçte FPS modu eklenme ihtimali çok da düşük sayılmaz. Hatırlarsanız GTA 5 de 2013'te PS3 ve Xbox 360'a ilk çıktığında birinci şahıs moduna sahip değildi. Rockstar Games, bu özelliği 1 yıl sonra PS4 ve Xbox One ile sunmuştu.

Dahası, bu yeni keşfedilen yöntemde silah animasyonları bile düzgün çalışıyor. Yani Rockstar, bir noktada FPS moduna eğilmiş ama tamamlamamış. Bu da hâliyle Rockstar Games'in söz konusu özelliği ileri bir tarihe saklıyor olabileceğine işaret ediyor. Tabii, bunun için önce birinci şahıs modunun kapsamlı şekilde elden geçirilmesi gerekecek. Yine de resmî açıklama olmadığını belirtelim. Resmî olarak gelip gelmeyeceğini görmek için bir süre beklememiz gerekecek.

Editörün Yorumu

Eğer Rockstar Games, eksiksiz bir birinci şahıs nişancı modunu oyuna ekleseydi Vice City'nin neon ışıkları altında birinci şahıs gözüyle dolaşmak bambaşka bir oyun deneyimi sunardı. Yine de umudun tamamen kesilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Belki ileride -GTA 5 örneğinde olduğu gibi- oyuna eklenir. Biz de oyunu bir de bu bakış açısıyla deneyimleriz.